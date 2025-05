Carla Plana, oros en la mochila del instituto

Carla Plana tenía cuatro años cuando se calzó los primeros patines. Lo hizo en una actividad extraescolar del colegio, un día a la semana, sin saber que estaba empezando algo grande. No tardó en destacar. A los seis, pidió unos patines de velocidad. Quería ... ir más rápido. «Me gustaba mucho y quería mejorar», recuerda. Poco después, ya entrenaba en el Nàstic, el mismo club al que sigue ligada hoy.

Ahora, Carla tiene dieciséis años y ya ha sido ocho veces campeona de España. En 2024, en Ostende, Bélgica, ganó tres oros en el Campeonato de Europa juvenil, especializándose en pruebas de larga distancia. Su resultado le valió una plaza en los World Skate Games, celebrados ese mismo año en Montesilvano, Italia. Fue novena en los 10.000 metros puntos. Un resultado que, para una adolescente que aún compagina estudios y deporte, tiene mucho más peso del que marca el cronómetro.

Todo eso lo ha conseguido sin salir de su ciudad. Entrena en su club de siempre y estudia primero de Bachillerato. Su rutina no tiene respiros: clases por la mañana, entrenamientos por la tarde, estudio por la noche. A veces, hasta tarde. A veces, demasiado tarde. «Normalmente patino dos horas, pero si tengo bici o gimnasio, puedo estar tres o cuatro horas liada». Los fines de semana, más entrenamiento. Más kilómetros. Más disciplina.

El patinaje es, para ella, más que un deporte. En carrera, alcanza los 45 km/h. Es su forma de estar en el mundo. «Me encanta patinar. Cuando lo hago, solo pienso en eso. Me olvido de todo lo demás». No es evasión, es conexión. Lo mismo le ocurre con la competición, aunque los nervios siguen presentes. «Siempre pido ayuda a mi psicóloga antes de competir, para controlar los nervios». Le sirve visualizar la carrera, hablar con sus padres, con los entrenadores. Prepararse también desde lo mental.

Esa preparación, cuenta, empezó cuando las competiciones se volvieron más exigentes. Cuando el nivel subió, también lo hicieron sus expectativas. «Siempre quería ganar», reconoce. Hoy ha aprendido a disfrutar también del proceso: de las series rápidas con sus compañeros, del esfuerzo compartido, del compañerismo en pista. «Es más divertido. Lo más difícil es entrenar sola. Ahí es un cara a cara contigo misma».

Su mirada está puesta en el próximo Europeo, en julio, y en el Mundial de septiembre. También en las Copas de Europa, en España, Portugal y Alemania. Todo forma parte de un camino que quiere consolidar con más medallas, más experiencia, más presencia internacional.

También hay referentes. Carla admira al belga Bart Swings, especialista como ella en pruebas de fondo, y a Chevi Guzmán, campeón del mundo español y compañero de selección: «Siempre me ha ayudado mucho». Fuera de su deporte se queda con el pertiguista Armand Duplantis, tal vez la persona más dominante en cualquier disciplina deportiva.

Su futuro aún está en construcción. Tiene claro que quiere estudiar una carrera vinculada al deporte, quizá algo relacionado con las ciencias. Lo que no contempla, por ahora, es pasarse al hielo. «Aquí es muy minoritario y no hay instalaciones. Tendría que irme fuera». No quiere hacerlo, al menos de momento. Ni siquiera para aprovechar las instalaciones del CAR de Sant Cugat. «Estoy bien aquí, con mi familia, y el club me apoya mucho», relata. Pese a lo conseguido, Carla sigue planteándose el patinaje como un hobby, «el mejor momento del día». Y le encantaría que alcanzase más relevancia: «Es un deporte muy espectacular. Si saliera más en prensa o se hicieran Europeos o Mundiales en España, se daría a conocer mejor. Es bonito y muy duro a la vez».