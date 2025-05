Canelo recupera el cuarto cinturón ante Scull en un combate sin golpes

Saúl 'el Canelo' Álvarez ha recuperado el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que había dejado vacante para volver a ser campeón indiscutido del supermediano (mantenía los del Consejo, la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo). Lo ha hecho en un combate decepcionante frente al cubano William Scull, que se había preparado en Palma de Mallorca para la oportunidad de su vida, por desgracia desaprovechada.

Si el objetivo de Scull era aguantarle doce rounds al Canelo, que no le doliera nada y cobrar la bolsa, lo logró. Si el cometido del Canelo era ganar otra pelea aunque cargara de razones a sus legiones de críticos, también lo consiguió. Pero ambos púgiles ofrecieron un espectáculo en Riyad que no vale alborear a las cinco de la mañana para verlo, y menos trasnochar desde las 12 de la noche, hora de arranque de la velada en España y diseñada con horario de Las Vegas.

Scull dejó la iniciativa al gran campeón mexicano, que lo acechaba con paso cortos, cómodo manejando la distancia, y llevándose el primer asalto sin hacer nada. Scull despertó algo en el segundo, tirando del jab, mientras el tapatío, con muy pocos golpes, buscaba uno de contundencia con el mínimo desgaste. Parecía un depredador acechando a su presa con toda la paciencia de la sabana, pero no llegaba a colocar la dentellada.

Mientras, el de Matanzas no hacía lo suficiente para llevarse asaltos, o al menos no con claridad. Asaltos que eran baratísimos, pues el ritmo de golpeo del de Jalisco era muy bajo. Scull podía anotar en su casillero de las tarjetas de las jueces a nada que hubiera colocado un par de golpes en el cuerpo de Saúl Álvarez, pero se limitaba a bailar a su alrededor y muy poco más.

Vimos cinco asaltos sin apenas golpes, una lid que merecía abucheos del respetable, quizá dormido por la intempestiva hora en el desierto saudí. Canelo conectó un par en la panza de Scull, que sonrió en el primero queriendo dar a entender que no lo había notado. El tiempo pasaba y los jueces iban sucediendo los 10-9 a favor del de Guadalajara, sin que la esquina del cubano le hiciera entender que tenía que tirarse contra el rival si ansiaba dar la sorpresa y coronar la división.

«No dejes que se crezca el cabrón, mi hijo», le dijo Eddy Reinoso al Canelo mediado el combate. No se creció Scull en la segunda mitad, más allá der llevarse un par de asaltos sueltos, y nada hizo el Canelo por el buen nombre del noble arte. Bajo el ring, la atenta mirada de Terrence Crawford, que debía pensar «si el Canelo pelea así, me llevaré los cuatro cinturones», aunque tenga que subir dos divisiones de peso. También el flamante Bivol, verdugo del Canelo y campeón indiscutido de los semicompletos (175 libras), estaba por allí.

Pasado el séptimo asalto, nada dolía a los contendientes, salvo que tuvieran jaqueca. Cualquier sparring preparatorio es más agresivo que lo que estábamos presenciando. En el octavo el Canelo colocó una izquierda en el mentón de William Scull, quizás el golpe más claro. El cubano se movía bien, interesante juego de piernas, pero eso no basta. Así no le quitas tres fajas al gran campeón, del que sabes que tendrá el favor de los jueces en los asaltos más divididos. Su esquina era sabedora de que ya sólo podía ganar por ko, igual que todos los que veíamos el combate sabíamos que eso no iba a pasar.

Scull se podrá quedar en el recuerdo con el décimo asalto, en el que metió una buena derecha a la contra para llevárselo con claridad. Con ese poquito, aprovechando su velocidad y mayor estatura, se podía, pero estaba más centrado en danzar alrededor del apático Canelo.

Sonó la última campana cuando aún no había amanecido en España y comenzaba a hacerlo en el desierto, y el cubano afincado en Palma desaprovechaba la oportunidad de su vida. Por su parte, el Canelo, gran figura mundial del boxeo, no dio al público lo que el aficionado merece. Tras el veredicto, el amo del boxeo mundial, Turki Alalshikh, responsable de la industria del entretenimiento de Arabia Saudí con rango de ministro, llamó al estadounidense Terrence Crawford, uno de los mejores libra por libra del mundo y que ha subido del welter al superwelter, aún dos divisiones por debajo del Canelo.

El saudí, flanqueado por ambos peleadores, anunció oficialmente que se verán las caras en Las Vegas el 12 de septiembre con los cuatro cinturones que colgaban del cuerpo del Canelo en juego, los de las 168 libras. Pese a que la pelea será en el peso del Tapatío, a priori con ventaja, peleando como hoy no le gana a Crawford. Veremos.