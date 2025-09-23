«Tengo cáncer de cerebro y de pulmón»: la terrible confesión de un piloto de 18 años

El infortunio y, a la vez, la valentía de William Macintyre (18 años) para contarlo tienen conmocionado al mundo del automovilismo desde que el joven piloto inglés publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram:

«Esta es una publicación muy diferente a ... la habitual, pero la voy a soltar sin más. En los últimos meses, no me he sentido bien y ahora empiezo a entender por qué.

Me han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón. ¡Desgraciadamente, es tan grave como parece! El increíble equipo del Hospital Milton Keynes (Inglaterra) ha sido increíble ayudándome a elaborar un plan para combatirlo.

Desafortunadamente, esto significa que no podré competir en un futuro próximo. Pero tengan la seguridad de que, en cuanto pueda, volveré al volante, donde pertenezco.

Un agradecimiento enorme a mi familia y amigos por su apoyo y a todos los que siguen apoyándome en este desvío inesperado.

#Volveré»

Cuando le detectaron la enfermedad Macintyre era quinto clasificado en la GB3 (principal categoría de monoplazas del Reino Unido, algunas de cuyas pruebas se celebran en circuitos de diferentes países europeos), competición en la que este año logró el triunfo en Hungaroring (Hungría). En 2024, cuando debutó en la categoría, acabó 5º. William llegó a la GB3 después de ser subcampeón en la F4 británica en 2023.

La dura confesión de una de las promesas del automovilismo ingles provocó un aluvión de mensajes de ánimo y solidaridad. Entre ellos, muchos de rivales y compañeros en la pista. Uno de ellos, el español Pepe Martí, escribió: «Todo lo mejor Will, ganarás esta carrera y muchas más, estamos contigo».

«¡Lo lograrás, hermano!», le respondió Nicolas Hamilton, hermano de Lewis, heptacampeón del mundo de Fórmula 1. «Te deseo lo mejor», envió Thomas Bearman, también hermano menor de otro piloto de F1, Oliver.