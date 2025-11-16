Calles abarrotadas y alta seguridad: sublime ambiente antes del Dolphins - Commanders del Bernabéu

Tras tres días, la lluvia al fin dio algo de tregua en Madrid, lo que permitió que la previa del Miami Dolphins - Washington Commanders del Santiago Bernabéu luciese con fuerza. Miles de personas, desde bien temprano, colonizaron las inmediaciones del feudo blanco. En ... los bares no entraba ni un alfiler y la escena, con rapidez, se convirtió en un acto festivo con un marcado acento estadounidense.

Aficionados de todos los equipos de la NFL, gente disfrazada de animales y una banda de música, parecida a una charanga, elevaron los decibelios cuando aún faltaban más de dos horas para el inicio del choque. Ante tal alboroto, como no podía ser de otr manera, las medidas de seguridad fueron d categoría.

Policía montada a caballo, unidades caninas y agentes privados contratados por la NFL controlaron una situación que, por momentos, se volvió caótica. Las entradas habituales al Bernabéu estaban cerradas y la organización abrió cuatro grandes entradas, situadas cada una en una de las cuatro esquinas del feudo, lo que hizo que los remolinos de gente y la confusión reinase, aunque no generó ningún incidente de gravedad.

Los periodistas y los asistentes VIP, aunque sí tuvieron más facilidades para entrar, fueron sometidos a un intenso chequeo en un control más parecido al del aeropuerto que el habitual en un encuentro de fútbol.

Aunque en el exterior la fiesta era total, en el interior hubo cierta decepción A falta de 20 minutos, la ocupación rozaba el 75%, lo que convirtió el lleno en una quimera. Pese a todo, la mayor presencia de aficionados de los Dolphins se hizo notar y los Commanders, durante el calentamiento, sufrieron una fuerte pitada. Finalmente, cuando el balón echó a volar, el 90% de las butacas parecían ocupadas.