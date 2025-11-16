Suscribete a
Calles abarrotadas y alta seguridad: sublime ambiente antes del Dolphins - Commanders del Bernabéu

Miles de personas convirtieron las inmediaciones del feudo blanco en una fiesta con un marcado acento estadounidense

Aficionados disfrutan de la previa en las inmediaciones del Bernabéu
Aficionados disfrutan de la previa en las inmediaciones del Bernabéu Tania Sieira

Manuel Merinero y Pablo Lodeiro Fernández

Tras tres días, la lluvia al fin dio algo de tregua en Madrid, lo que permitió que la previa del Miami Dolphins - Washington Commanders del Santiago Bernabéu luciese con fuerza. Miles de personas, desde bien temprano, colonizaron las inmediaciones del feudo blanco. En ... los bares no entraba ni un alfiler y la escena, con rapidez, se convirtió en un acto festivo con un marcado acento estadounidense.

