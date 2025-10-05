Suscribete a
Hípica - Csio Barcelona 2025

Caballos de élite, pacientes VIP en la F1 de la hípica

El RCPB abre sus puertas a ABC con motivo del CSIO Barcelona 2025, una de las grandes citas del calendario hípico internacional con equinos tratados como estrellas de cine

Viajes, antidopaje y colas para los controles veterinarios: la cara oculta de una reunión de caballos

La yegua Lady Jinniker recibe las atenciones de Maria Ángeles Esteba
Sergi Font

Barcelona

Este domingo se celebra la final mundial de la Longines League of Nations con la participación de las ocho mejores naciones del panorama hípico internacional, además de España como país anfitrión. Es la prueba estrella del Concurso de Saltos Internacional de Barcelona (CSIO Barcelona) ... , el evento deportivo internacional más antiguo de España, que este año celebra su 113ª edición en las instalaciones olímpicas del Real Club de Polo de Barcelona y que acoge otras nueve pruebas de altísimo nivel.

