«Bullying incesante, acoso y discriminación»: Marta Francés, medallista paralímpica, se retira

«Buenos días a todos! Hoy 16 de mayo de 2025 os anuncio mi RETIRADA del triatlón paralímpico. Ha sido una decisión muy muyyy dura de tomar ya que llevo toda la vida dedicada al deporte, y justamente, este mismo ha sido quien me hizo superar tantos obstáculos que la vida me ha puesto.

La decisión la he tomado junto a las personas que me quieren de verdad y es firme. El motivo es: el buylling incesante junto al acoso y discriminación que he recibido en los 6 años que llevo practicando este deporte.

Y antes de que me lo preguntéis: si he aguantado hasta ahora es para que nadie me robase mi sueño olímpico de París.

Como Dios lo ve todo, pues me bendice. Gracias a Dios por haberme permitido vivir todo lo que he vivido (a pesar de mi dolor). Y, gracias de corazón a los que siempre habéis estado a mi lado (vosotros sabéis quienes sois). Un abrazo a todos, y aún placer haberos hecho soñar a mi lado por un tiempo».

Así de escueto y así de duro es el mensaje publicado este viernes por Marta Francés en su cuenta de Instagram.

En el vídeo que acompaña al mensaje, la triatleta paralímpica (29 años), campeona del mundo, medalla de plata de los Juegos de París 2024 y bicampeona de Europa, da alguna pista más de lo que ha vivido durante esos seis años de infierno que denuncia.

Aunque prefiere no decir nombres ni señalar a nadie en concreto —«no puedo explicar más, con mi abogada he pactado hasta donde puedo decir y donde me tengo que callar para que no me perjudique más»—, la deportista manchega desvela que durante la cita de París vivió en la Villa Olímpica «completamente sola».

Comía y se relacionaba únicamente con deportistas de otros países: «Ni en mis peores sueños hubiese imaginado vivir unos Juegos de esa manera, no soy capaz de repetirlo. Es inaguantable». Y por eso ya no aguanta más.