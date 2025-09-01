La boxeadora hiperandrógina Imane Khelif presenta frente al TAS un recurso contra los test de feminidad

La argelina Imane Khelif, campeona olímpica de boxeo en París 2024, llevó a la justicia deportiva la nueva reglamentación de la instancia mundial (World Boxing) sobre la obligación de test de feminidad, anunció el lunes el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Un año después de haber ocupado titulares en los Juegos de París por una polémica sobre su género, Khelif recurre ahora la norma que le impide tomar parte en competiciones internacionales sin someterse a un test cromosómico previo, precisó el TAS, que todavía no ha fijado una fecha para la audiencia.

Khelif fue una de las dos boxeadoras que desataron una polémica sobre la elegibilidad por género en los Juegos de París. La otra fue la luchadora taiwanesa Lin Yu-ting, que se ha inscrito para competir en el campeonato mundial que comienza esta semana en Liverpool.

Ambas boxeadoras ganaron medallas de oro olímpicas, pero el combate inaugural de Khelif, en el que dejó en lágrimas a su oponente italiana, desató las críticas de diversos comentaristas, entre ellos el actual vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y la autora de «Harry Potter», J. K. Rowling.

Desmiente su retirada

El mes pasado, Khelif desmintió las afirmaciones de su antiguo representante de que iba a poner prematuramente fin a su carrera. «Me gustaría dejar claro al público que las noticias sobre mi retirada del boxeo son falsas», escribió la púgil en Facebook.

Acusó a su antiguo representante, Nasser Yesfah, de «traicionar su confianza y su país con sus declaraciones falsas y maliciosas». «Esta persona ya no me representa en modo alguno», afirmó.