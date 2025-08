El boxeador olímpico Enmanuel Reyes Pla carga contra la Velada de Ibai: «Es gente subiéndose al ring a hacer payasadas»

Enmanuel Reyes Pla, boxeador español y medallista olímpico, se ha pronunciado contra 'La Velada del Año', el evento organizado por el streamer Ibai Llanos, durante su entrevista en el programa 'El Club de Eurosport'.

En su intervención, al púgil de origen cubano le preguntaron qué pensaba sobre el evento que se convirtió en la emisión en Twitch más vista de la historia: «A ver, 'La Velada del Año' es como yo siempre lo he dicho, no quiero ofender a nadie, pero, para mí, es una aberración porque al final la gente piensa que eso es boxeo y eso no es boxeo. Eso es gente que está subiéndose al ring a hacer payasadas»

El boxeador expresó su deseo de que «ojalá un día llamen y se pongan a pensar detalladamente: Mira, vamos a meter entre toda esta gente, que son payasos, a dos boxeadores y que por lo menos le den esa visualización al boxeo también, para que la gente conozca cómo se boxea».

«No digo que no sea importante, porque al final es bueno que la gente conozca que el boxeo existe. Y yo creo que a ese nivel de visualización que le están dando esos youtubers, es bueno, porque la gente sabe que el boxeo existe», concluyó el medallista.

Aunque sus palabras pueden resultar polémicas, el apodado como 'El Profeta' reconoció el valor mediático del evento para dar visibilidad al deporte, aunque criticó su enfoque y la manera en que se representa el boxeo real ante el gran público.

La Velada de Ibai

'La Velada del Año' es un evento anual creado por el mediático streamer Ibai Llanos. Consiste en una serie de combates de boxeo entre creadores de contenido —streamers, youtubers y tiktokers— acompañados de espectáculos musicales.

Aunque se rige bajo normas básicas del boxeo amateur, el objetivo principal es el entretenimiento y no la competición deportiva profesional. Además, en sus últimas ediciones ha batido récords de audiencia en Twitch, en esta quinta edición ha superado los 9 millones de espectadores en directo.

Enmanuel Reyes Pla, bronce en París 2024

Por su parte, Enmanuel Reyes Pla, de 32 años, nacido en Cuba y nacionalizado español, es uno de los referentes actuales del boxeo olímpico en España.

En los Juegos Olímpicos de París 2024 se colgó la medalla de bronce en la categoría de peso pesado (hasta 92 kg), si bien tres años antes, en la cita olímpica de Tokio, ya rozó el podio al alcanzar el quinto puesto en la categoría de 91 kg.