El Barcelona clama contra la ausencia de tecnología de gol: «Es una vergüenza para el fútbol, una injusticia máxima»

El Barcelona se despide de la Liga y lo hace con una sensación de injusticia. La ausencia de tecnología de gol y la falta de imágenes clarificadoras provocaron que el gol fantasma de Lamine Yamal, no concedido en el campo, no subiera al marcador. Xavi, tras ser preguntado por las duras declaraciones de Ter Stegen, cargó contra el trencilla y la falta de medios para evaluar este tipo de jugadas.

«Lo ha visto todo el mundo», «injusticia máxima» y «vergüenza» fueron las tres ideas más repetidas por el técnico azulgrana para definir lo sucedido en el Bernabéu, a lo que añadió que si la Liga española quiere ser la mejor del mundo, «hay que poner la tecnología de gol». «Antes del partido dije que ojalá el árbitro pasara desapercibido y acertara. Al final, ninguna de las dos. Es una lástima», aseveró Xavi sobre la actuación de Soto Grado. Todo ello tras asegurar que «no es necesario decir nada» porque luego corre el riesgo de ser sancionado.

Por su parte, el guardameta del Barcelona fue el primero en alzar la voz contra la decisión del fútbol español de no desembolsar unos cuatro millones para instalar en sus campos el ojo del halcón. «Me faltan palabras para las cosas de la tecnología y de la línea de gol. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas sí lo tienen. El mundo del fútbol mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante. Me parece una vergüenza», criticó con dureza Ter Stegen.

A pesar de todo, y tras sus inclementes ataques, ninguno de los dos quiso explicar las dos derrotas que bajan al Barcelona de la carrera por la Champions y la Liga a partir de las decisiones arbitrales. «Puedes hablar del árbitro, pero al final somos nosotros los que fallamos», aseguró el portero teutón. Mientras que Xavi lamentó los dos errores «puntuales» en defensa que desembocaron en el segundo y el tercer tanto del Madrid, a quien felicitó por su más que probable título en el campeonato doméstico. «Felicitar al Madrid. Ha hecho una Liga extraordinaria y prácticamente la ha sentenciado», concluyó.