Suscribete a
ABC Premium

Baloncesto / euroliga

Xavi Pascual devuelve la ilusión al Barça: regresa al Palau con victoria en la Euroliga

Barcelona 88 - ASVEL Villeurbanne 78

Heurtel, pitado en su regreso a la Ciudad Condal tras su etapa en el Madrid y su desencuentro con el club azulgrana, al que reclama más de un millón y medio de euros

El Barcelona ficha a Xavi Pascual

Pascual gesticula desde la banda del Palau
Pascual gesticula desde la banda del Palau EFE
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este Barcelona necesitaba ilusión, fe y creer en sí mismo. Y si había alguien que podía conseguir esa autoestima era Xavi Pascual, uno de los mejores entrenadores que ha tenido el equipo azulgrana y que salió del club de una firma ciertamente discutible ... e indeseada. El técnico, en su regreso al Palau, logró una victoria (88-78) que significa mucho más que los puntos que le otorga. Cierto que ha sido ante el colista, pero para el lugar desde el que llegaba el Barça ya está bien. Triunfo trabajado ante el ASVEL Villeurbanne, gestado en el último cuarto que le permite al Barça entrar en el club de los equipos con ocho triunfos en el que ya están Zalgiris, Valencia y Fenerbahce.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app