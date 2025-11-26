Xavi Pascual devuelve la ilusión al Barça: regresa al Palau con victoria en la Euroliga

Este Barcelona necesitaba ilusión, fe y creer en sí mismo. Y si había alguien que podía conseguir esa autoestima era Xavi Pascual, uno de los mejores entrenadores que ha tenido el equipo azulgrana y que salió del club de una firma ciertamente discutible ... e indeseada. El técnico, en su regreso al Palau, logró una victoria (88-78) que significa mucho más que los puntos que le otorga. Cierto que ha sido ante el colista, pero para el lugar desde el que llegaba el Barça ya está bien. Triunfo trabajado ante el ASVEL Villeurbanne, gestado en el último cuarto que le permite al Barça entrar en el club de los equipos con ocho triunfos en el que ya están Zalgiris, Valencia y Fenerbahce.

Pitada a Thomas Heurtel en su regreso al Palau. La afición azulgrana no perdona, sobre todo, su salida y su compromiso con el eterno rival, más allá de la demanda que tiene interpuesta de millón y medio por daños y perjuicios contra la entidad azulgrana. El base ya jugó con el ASVEL Villeurbanne ante el Mónaco en la pasada jornada y es una de las figuras del equipo galo, necesitado de talento en una temporada difícil. A falta de 5:25 para que acabara el primer cuarto saltó el francés al parquet y no fue recibido con el mismo cariño de antaño.

Se notaba la mano de Xavi Pascual, en su primer partido en el Palau tras su salida en 2016. Estreno de lujo ante el colista con el objetivo de ganar y recuperar el camino del triunfo tras la derrota en Estambul. Pedía intensidad desde la banda y tomaba notas mentales del duro trabajo que le queda por realizar. El partido arrancó con la ventaja del ASVEL, tras la canasta de Traoré y el posterior uno mñas uno de Harrison, pero el Barcelona reaccionó y llegó a ponerse por delante en el marcador (8-7) tras el acierto de Shengelia, Clyburn y Vesely. Primer cuarto igualado y bajo en anotación, que se cerró con un 20-19 a favor de los locales. Determinante la entrada de Brizuela para revertir el marcador y la dinámica con un triple en el último minuto. De Colo se erigía como el mejor jugador de los galos. Como curiosidad, de los 19 puntos del ASVEL, 16 habían sido desde la línea de tiros libres, a los que se sumaban un triple y un lanzamiento de dos.

Trepidante arranque del segundo cuarto por parte del Barcelona. Un triple de Juani Marcos y una canasta de Brizuela alejaban al Barça a seis puntos y agitaban al Palau. Pero el ASVEL no se arredraba y se mantenía en el partido respondiendo a los aciertos culés. Espectacular Shengelia para arrancar un 2+1 y colocar el 28-26, pero los galos respondieron rápido una vez más para volver a ponerse por delante (28-30). Seguía ajustado el marcador. El Barcelona se fue al descanso con el marcador a favor: 45-44. Espectacular Punter en la última jugada para conseguir la ventaja.

Mejoró el Barcelona atrás en el tercer cuarto pero sufría pérdidas innecesarias que le penalizaban. se colocaba el ASVEL tres por delante (56-59) y Pascual paraba el partido con un tiempo muerto para tratar de reconducir el partido. Apretó en defensa el equipo francés y el Barça atravesó unos minutos erráticos, como las zapatillas de Willy Hernangómez, cada una de un color... Cinco arriba el conjunto galo pero con dos fogonazos lo desbarató el Barcelona. Seis puntos consecutivos de Heurtel para poner apuros al equipo de Pascual. Triple estratosférico de Marcos sobre la bocina para colocar al Barcelona tres por delante final del tercer cuarto.

Buenos momentos culés en el momento decisivo, que permitió una buena ventaja del Barcelona, con ocho puntos por delante a falta de seis minutos y medio. La ventaja aumentó y la ilusión regresó al Palau tras años de mascar tierra. El ASVEL solo anotó 13 puntos en el último cuarto. Aún falta mucho para poder plantar cara en Europa pero el regreso de Pascual ha devuelto la fe a un afición ávida de triunfos. De momento, el técnico ya ha ganado en su regreso al Palau.