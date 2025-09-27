Unicaja - Valencia: horario y dónde ver gratis en televisión y online el partido de semifinales de la Supercopa de España de baloncesto hoy

La Supercopa Endesa de baloncesto 2025 da el pistoletazo de salida este sábado 27 de septiembre tras un intenso verano de torneo de selecciones. La ciudad de Málaga acogerá este fin de semana el primer torneo de la temporada de baloncesto, donde Real Madrid, Valencia Basket, La Laguna Tenerife y el anfitrión y vigente campeón, el Unicaja, se darán cita para luchar por el título en juego.

El torneo da el pistoletazo de salida este sábado 27 de septiembre con las dos semifinales que servirán para determinar los dos finalistas que lucharán por el trofeo este próximo domingo. Primero será el turno de Unicaja y Valencia, que disputarán el primer partido del día en el Martín Carpena, y después lo harán Real Madrid y La Laguna Tenerife, en el mismo emplazamiento.

Los de Ibón Navarro llegan a la cita con la ilusión de repetir la magnífica temporada que completaron el pasado año, donde lograron salir como vigentes campeones de la Supercopa de España y de la Copa del Rey 2025. Los anfitriones de la nueva edición del torneo llegan tras firmar un inicio inmejorable: ganaron hace unos días al NBA G League United para proclamarse vencedores en la FIBA Intercontinental Cup y con Tyler Kalinoski, uno de los estandartes del equipo, proclamándose MVP.

Por su parte, Valencia Basket, con Pedro Martínez a los mandos, ha ido calentando motores en la pretemporada hasta mejorar las sensaciones. Los taronjas llevan un balance de tres victorias ─ante Zaragoza, Baskonia y Breogán─ y una derrota ─ante el UCAM Murcia en el primer encuentro─, pero no han hecho más que dejar destellos del talento de un equipo que no ha hecho más renovarse en los meses estivales. Aún así, las bajas para el campeonato les han sacudido en estas últimas semanas: no podrán contar con Yankuba Sima, Xabi López-Arostegui, Brancou Badio ni con la gran estrella de este equipo, Jean Montero, por lesión.

Pero ¿cuándo se disputa el Unicaja - Valencia Basket de la semifinal de la Supercopa Endesa 2025? ¿Dónde se podrá ver el partido del primer torneo de baloncesto de la temporada? Te contamos cómo puedes verlo gratis desde nuestro país.

A qué hora es el Unicaja - Valencia Basket de la semifinal de la Supercopa de baloncesto 2025 hoy

El partido entre Unicaja y Valencia Basket, correspondiente a las semifinales de la Supercopa Endesa 2025, se disputa este sábado 27 de septiembre en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga. El encuentro entre ambos equipos tendrá lugar a las 18.00 horas (horario peninsular español).

Una vez concluido este partido dará comienzo la otra semifinal, en la que se medirán Real Madrid y Lenovo Tenerife por un hueco en la final del domingo. Este segundo encuentro de la Supercopa de baloncesto dará comienzo a las 21.00 horas.

Partidos de la Supercopa de España de baloncesto 2025 Unicaja vs Valencia Basket: sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas

Real Madrid vs La Laguna Tenerife: sábado 27 de septiembre a las 21:00 horas

Final: domingo 28 de septiembre a las 19:00 horas

Dónde ver gratis por televisión y online el Unicaja - Valencia Basket de la Supercopa de baloncesto

La primera semifinal de la Supercopa Endesa 2025 de baloncesto, que enfrentará a Unicaja y Valencia Basket por un hueco en la final, se podrá seguir gratis en DAZN a partir de las 17.30 horas.

¡EL MEJOR BALONCESTO YA ESTÁ AQUÍ! 🔥Llega la Supercopa Endesa y para celebrarlo...



¡LAS DOS SEMIFINALES GRATIS EN DAZN Y UNOS INVITADOS DE LUJO PARA CONTARLO! 🤩



Síguelas este sábado en DAZN con @pablolaso, @Victor_Claver, @guillenfran y @LeyreBf



🔗 https://t.co/UyS9hgNyzO pic.twitter.com/JCND2eKwV9 — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2025

Tal y como ha explicado la plataforma, ambas semifinales se podrán ver sin necesidad de pagar nada: solo habrá que registrarse en la aplicación deportiva con un correo electrónico para disfrutar del encuentro entre el vigente campeón y los taronjas.

El encuentro también se podrá seguir en directo minuto a minuto en ABC.es, donde estará disponible toda la información sobre el torneo.