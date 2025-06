El Unicaja revive para forzar el cuarto partido de la semifinal

El Unicaja se pareció por fin a aquel equipo que ya había birlado dos finales al Real Madrid esta temporada, en la Supercopa de España y en la Copa del Rey, para batir en su casa a los de Chus Mateo. El equipo malagueño logró cambiar el chip después de los dos puntos cedidos en la capital para imponerse a los blancos por primera vez en la serie de semifinales de la ACB y forzar el cuarto partido, de nuevo en el Martín Carpena este próximo martes (21.15 horas).

El pulso comenzó con las gradas del Carpena encendidas y la temperatura por las nubes después de que Ibón Navarro y el conjunto malagueño se quejasen del arbitraje del segundo encuentro en el Movistar Arena, cuando el técnico vitoriano acabó en los vestuarios del recinto madrileño antes de tiempo. Y si el público hizo su papel, el equipo local respondió en la pista, aplicando un punto de intensidad por encima del de su rival que se notó sobre todo en su buen hacer defensivo y en un ritmo que el Real Madrid fue incapaz de seguir.

En ese escenario y con las pérdidas de balón lastrando a los de Chus Mateo, el Unicaja comenzó a escaparse en el marcador. Primero gracias a un Kravish casi indetectable para el sistema defensivo blanco y después a un Osetkowki diferencial. Sólo un par de triples de Hezonja evitaron un descalabro mayor de los visitantes, que acabaron el primer cuarto diez puntos abajo.

Las posibles correcciones que pudiese hacer el técnico del Real Madrid en la banda antes de que los suyos regresasen a la pista para afrontar el segundo acto no tuvieron demasiado efecto en el partido. Unicaja mantuvo su vertiginoso ritmo sin que los blancos pudieran hacer nada por evitarlo. Con mucho esfuerzo, pese a que no lograron mejorar el apartado de las pérdidas, consiguieron mantener la desventaja en la decena de puntos, pero su intrascendencia defensiva les acabó pasando factura. Tanto que el conjunto local llegó a ponerse 19 puntos por delante. Y eso que no tuvo ningún acierto desde el perímetro, con solo uno de seis en triples. La diferencia entre ambos quedó fijada en el intermedio en 14 puntos.

Lo que Chus Mateo y sus jugadores hablaran al descanso es una incógnita, pero fuera lo que fuese obró un cambio evidente en el cuadro madridista. Los Tavares, Hezonja, Campazzo y compañía se arremangaron para reducir la distancia a solo 2 puntos después de un insospechado parcial de 5-17. El partido se abrió de nuevo, o al menos eso parecía hasta que surgió la figura de Tyson Carter. El escolta frenó la sangría y devolvió la confianza a sus compañeros con un triple vital, una asistencia a Yankuba Sima y una jugada de 2+1. Reacción blanca desactivada y un 70-60 como punto de partida para afrontar el cuarto decisivo.

Batalla física y mental

Los últimos diez minutos los jugaron a tumba abierta los dos equipos, exprimiendo sus últimas reservas físicas y exigiendo al máximo a los árbitros. Musa, con una jugada de tres tiros libres y un lejano triple, apretó el marcador y tensó los nervios de los locales. Osetkowski y Alberto Díaz sostuvieron a los suyos pero aún así el choque llegó a los últimos 30 segundos con un 84-82. Y no se resolvería hasta el último en un ataque del propio Musa. El bosnio golpeó con el codo a Perry y pese a que el palmeo posterior de Garuba subió al marcador los árbitros señalaron falta antideportiva. Alberto Díaz desde la línea de tiros libres cerró el encuentro con el 86-84 que mantiene viva la eliminatoria.