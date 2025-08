El último héroe del baloncesto español: «Fue como dijo Iniesta, solo estábamos el balón y yo»

Guillermo del Pino ya no es una promesa: es presente, talento y liderazgo español. Lo demostró con una actuación memorable en la final del Eurobasket sub-18, donde España logró un título épico ante Francia gracias a un triple suyo sobre la bocina que ... ya forma parte de la historia del baloncesto nacional. El marcador, 71-79 para los galos a falta de 41 segundos, parecía sentenciar el partido. Pero entonces apareció él.

Primero, una canasta de Raúl Villar. Después, nueve puntos consecutivos de Del Pino, que con 23 puntos, 3 asistencias y 17 de valoración, firmó una gesta que fue celebrada por toda la selección abrazada sobre el parqué de Belgrado, reconociendo al base cordobés como el gran artífice del milagro.

Este oro no es uno más. Es el sexto título europeo sub-18 para España, que suma ya 15 medallas en esta categoría —más que ninguna otra selección activa— y confirma el excelente momento de las categorías inferiores del baloncesto nacional. De hecho, se trata de la cuarta medalla del verano para España y la primera masculina, reflejo de una generación dorada que ilusiona.

Tras una temporada en el Coto Córdoba CB, de la tercera categoría nacional, Guillermo del Pino dará el salto a Estados Unidos para unirse a los Maryland Terrapins. Formado en la cantera cordobesa y consolidado en las categorías inferiores del Unicaja, llegó a debutar en la Basketball Champions League en la 2023/24.

Ante la falta de minutos, volvió a Córdoba, donde brilló en Segunda LEB y fue invitado al Next Generation Team Múnich, un prestigioso torneo que reúne a los mejores jóvenes talentos del baloncesto europeo. Su proyección, junto a su papel destacado con las categorías inferiores de la selección española, atrajo el interés de varias universidades de la NCAA.

— 41 segundos, Francia ganaba de ocho… y pasó la locura. ¿Qué sentiste con ese triple?

— Fue una locura, sí. Un momento muy especial. Como que se paró todo, de verdad. En ese instante era como que solo estábamos el balón y yo. Como dijo Iniesta en su día, tal cual. Cuando vi que entraba fue una sensación de adrenalina brutal. Me costó incluso reaccionar. Pero luego… a celebrarlo.

— ¿Cómo viviste el abrazo de tus compañeros?

— Fue muy emotivo. Este equipo tiene algo especial. No fue solo un partido: fue todo lo que venimos trabajando juntos durante semanas, meses. Sentí que estábamos todos ahí, empujando a una.

— ¿Qué tiene esta selección sub-18 para haber conectado tanto dentro y fuera del campo?

— Somos un grupo muy unido. Nos llevamos genial dentro y fuera de la cancha. Hay muy buen rollo, pero también muchísimo compromiso. Creo que eso se nota cuando jugamos. Todos empujamos a muerte y confiamos los unos en los otros. Esa química no es fácil de encontrar, y este grupo la tiene.

— Hablando de nuevos retos… te vas a Estados Unidos. ¿Cómo estás afrontando ese salto a la NCAA?

— Pues con nervios, claro, porque es un cambio muy grande. Pero sobre todo con mucha ilusión. Sé que va a ser una etapa exigente, pero voy con un objetivo claro: prepararme lo mejor posible y seguir creciendo como jugador y como persona.

— ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de cruzar el charco?

— Buscaba un entorno donde poder desarrollarme al máximo, competir al más alto nivel y vivir una experiencia completa. La NCAA te exige mucho, pero también te ofrece mucho.

— Te lo pongo difícil: ¿cómo te describirías en tres palabras?

— (Piensa unos segundos) Ambicioso, soñador… y con ilusión.

— ¿Y cómo piensas celebrar este oro ahora que ha bajado un poco la euforia? ¿Algo planeado?

— (Ríe) Pues la verdad es que todavía no lo hemos celebrado mucho. Todo ha ido muy rápido. Pero habrá que celebrarlo, claro. De alguna forma lo haremos, seguro.

— Más allá del base decisivo que vimos en la final… ¿Cómo es Guillermo del Pino fuera de la cancha?

— Pues la verdad, un chaval muy normal. Me gusta estar tranquilo, con mis amigos, con la familia… He pasado mucho tiempo fuera de casa estos últimos años, así que ahora que estoy de vuelta intento aprovechar al máximo esos ratos. Me gusta desconectar, hacer cosas sencillas. Al final, eso también te equilibra.

— ¿Te da tiempo para hobbies? ¿Un poco de Play, por ejemplo?

— Sí, claro. Me gusta jugar a la 'Play' (ríe). Pero lo que más me llena ahora mismo es poder pasar tiempo con los míos. Eso es lo que más echaba de menos.