El sueño millonario de Georgia en el Eurobasket

Georgia, con permiso de Finlandia, se ha ganado a pulso ser la sorpresa más deliciosa que ha cocinado el Eurobasket 2025 hasta la fecha. Los pupilos del serbio Aleksandar Dzikic, rocosos hasta la médula y con un carácter envidiable, debutaron en el ... torneo con una inédita victoria ante España para luego, en su primera participación en los octavos de final, sentenciar con holgura a Francia (70-80), actual subcampeona y un seguro en la carrera por las medallas. Fue ese triunfo ante los galos el que hizo que el gobierno del país adoptara una medida inusual en el mundo de la canasta: premiar a la plantilla con tres millones de laris, cifra cercana al millón de euros, como recompensa por sus méritos deportivos.

«Hemos logrado un resultado histórico en baloncesto y este será premiado por el Gobierno con tres millones de laris», aseguró el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, en una reunión del Ejecutivo celebrada tras el ya legendario triunfo. Sin embargo, la chequera sigue abierta pues, como aseguró el político, el combinado recibirá la misma cantidad por cada duelo que gane en lo que resta de Eurobasket.

La primera prueba, sin ir más lejos, será hoy ante Finlandia, un duelo en el que, pase lo que pase, una nueva página de historia será escrita. Los nórdicos, por su parte, nunca han estado entre los cuatro mejores del torneo y su mejor clasificación fue un sexto puesto en el Eurobasket de 1967, en el que además fueron anfitriones. Ahora cuentan con Lauri Markkanen, un anotador compulsivo pese a sus 213 centímetros de estatura (promedia 26 puntos por encuentro, la tercera mejor marca del campeonato) y con un grupo que combina a la perfección la veteranía de hombres como Sasu Salin con la plasticidad y la energía de adolescentes como Miika Muurinen. Pese a todo, Georgia, a día de hoy, parece una fuerza imparable.

Que el gobierno de su país se permita otorgar una recompensa de un millón de euros por victoria se debe a que, históricamente, la nación nunca ha tenido grandes referentes baloncestísticos. Cierto es que la selección de la Unión Soviética siempre contaba con algún georgiano entre sus filas y que, a principios del siglo XXI, alguno de sus paisanos, como Vladimir Stepania, Iakovos Tsakalov o el gran Zaza Pachulia, que llegaría a ser campeón con los Warriors en 2017 y 2018, llegaron a debutar en la NBA. Sin embargo, el talento era aislado y el equipo nacional fracasó durante décadas, desde su independencia de la URSS en 1991, a la hora de clasificarse para su primer Eurobasket.

Noticia Relacionada Sengun, de esquivar a la muerte a deslumbrar en el Eurobasket Pablo Lodeiro El pívot, tras sobrevivir a dos atropellos en su infancia, convierte a Turquía en candidata al título

Su desembarco final tuvo que esperar dos decenios, hasta 2011, para hacerse efectivo. En la edición de aquel año, la FIBA amplió el número de participantes de 16 a 24, momento en el que Georgia, al fin, consiguió su ansiada plaza. Felicidad efímera pues se fue de vacío al acumular cinco derrotas en cinco encuentros, aunque siempre siguió una estela ascendente. En 2013, conseguiría su primer triunfo (84-67 ante Polonia) y, en 2015, sumó otras dos, ante Macedonia y Croacia, al igual que en 2017. Como colofón, en 2022 fue anfitriona y, aunque el equipo no pasó a las eliminatorias, se percibió que el país había tejido una fuerte relación con la canasta.

Un camino que les ha llevado a estar a las puertas de unas semifinales nada menos. Sus estrellas, como Mamukelashvili, Bitadze o Shengelia, tienen un gran cartel internacional (los dos primeros juegan en la NBA y el último fue fichado por el Barcelona el mes pasado) mientras que, como tantos otros combinados del torneo, cuenta con chispa estadounidense en el puesto de base gracias a Kamar Balwin, autor de 24 puntos ante Francia. El futuro de Georgia parece tan brillante como lucrativo.