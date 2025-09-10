Suscribete a
El sueño millonario de Georgia en el Eurobasket

El equipo recibirá de su gobierno un millón de euros por cada victoria conseguida en el torneo

Finlandia, la revolución del Eurobasket que se forjó en la mili

Los georgianos celebran la victoria ante Francia
Los georgianos celebran la victoria ante Francia efe
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Georgia, con permiso de Finlandia, se ha ganado a pulso ser la sorpresa más deliciosa que ha cocinado el Eurobasket 2025 hasta la fecha. Los pupilos del serbio Aleksandar Dzikic, rocosos hasta la médula y con un carácter envidiable, debutaron en el ... torneo con una inédita victoria ante España para luego, en su primera participación en los octavos de final, sentenciar con holgura a Francia (70-80), actual subcampeona y un seguro en la carrera por las medallas. Fue ese triunfo ante los galos el que hizo que el gobierno del país adoptara una medida inusual en el mundo de la canasta: premiar a la plantilla con tres millones de laris, cifra cercana al millón de euros, como recompensa por sus méritos deportivos.

