Shengelia reanima al Barça en el Carpena

El georgiano, con 18 puntos, permite la victoria ante el Unicaja (77-83), la primera de los azulgranas esta temporada

Shengelia, defendido por Tyson Pérez
Pablo Lodeiro

El Barcelona, al fin, pudo estrenar su casillero de victorias en la liga ACB. Tras caer derrotado ante el Valencia y el Lleida y amenazar con firmar el peor arranque liguero de su historia (nunca había sumado tres tropiezos en la primeras ... tres jornadas), triunfó ante el Unicaja (77-83) en el Carpena, uno de los ambientes más hostiles del baloncesto español que, sin embargo, quedó helado ante la fe de los azulgranas. No fue un encuentro brillante de los chicos de Peñarroya pero sí muy oficioso, sufrido y al fin exitoso gracias a la actuación de Shengelia (18 puntos), que tiró del carro cuando los andaluces amenazaban con la remontada.

