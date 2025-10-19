Shengelia reanima al Barça en el Carpena

El Barcelona, al fin, pudo estrenar su casillero de victorias en la liga ACB. Tras caer derrotado ante el Valencia y el Lleida y amenazar con firmar el peor arranque liguero de su historia (nunca había sumado tres tropiezos en la primeras ... tres jornadas), triunfó ante el Unicaja (77-83) en el Carpena, uno de los ambientes más hostiles del baloncesto español que, sin embargo, quedó helado ante la fe de los azulgranas. No fue un encuentro brillante de los chicos de Peñarroya pero sí muy oficioso, sufrido y al fin exitoso gracias a la actuación de Shengelia (18 puntos), que tiró del carro cuando los andaluces amenazaban con la remontada.

Unicaja 77 - 83 Barcelona Jornada 3 de la liga ACB

Perry (11), Duarte (2), Webb (8), Tyson Pérez (9), Balcerowski (4); Kravish (11), Alberto Díaz (2), Tillie (6), Barreiro (6), Djedovic (11), Kalinoski (3). Barcelona Juani Marcos (11), Punter (17), Clyburn (11), Shengelia (18), Keita (0); Parra (7), Vesely (6), Satoransky (5), W. Hernangómez (4), Cale (4), Brizuela (0).

Como ante el Dubái el pasado jueves, Peñarroya le dio el puesto de pívot titular al joven Sayon Keita, solo 17 años. El maliense ayudó a minimizar uno de los grandes defectos de su equipo, el rebote defensivo, y fue partícipe del gran inicio azulgrana, propiciado por el letal acierto desde la línea de tres de Clyburn, Punter y Marcos. El Unicaja, por su parte, no encontraba fluidez ofensiva y solo Tyson Pérez hallaba algún camino hacia el aro rival. Con la balanza desequilibrada, los de Ibon Navarro utilizaron una férrea defensa para cortocircuitar a sus rivales y aproximarse en el electrónico (20-22).

Un tres más uno de Perry nada más empezar el segundo cuarto firmó el empate, acción que desencajó al Barça, que comenzó a sumar pérdidas y malas selecciones de tiro. Sin embargo, la dupla formada por Juani Marcos y Hernangómez, que acumularon entre ambos siete puntos consecutivos, hizo retroceder a los locales y devolver el liderazgo a los azulgranas. Shengelia se unió a la empresa, fantásticos los movimientos del georgiano en la zona malagueña, y el Barça llegó al descanso con un resultado favorable (34-39).

Tras el paso por los vestuarios, los catalanes sacaron toda su artillería. Punter anotaba sin descanso pese a las buenas defensas de Perry y Marcos proseguía con su idilio en el lanzamiento de larga distancia. Pese a todo, el Unicaja no cedía y se mantenía a rebufo gracias a los tiros frontales de Tillie y Kravish y a la capacidad atlética de Pérez. Cuando más cerca estaban los andaluces del abordaje, un dos más uno de Parra en los últimos segundos del tercer cuarto dio oxígeno al Barcelona (57-62).

En el último acto, hizo acto de presencia Sulejmanovic. El bosnio, desaparecido hasta la fecha, consiguió con dos canastas consecutivas devolver el empate al electrónico. Incluso le dio tiempo a asistir a Kravish, acción que encendió al Carpena, que por primera vez en el duelo soñaba con la victoria. El Barça, por su parte, sobrevivía como podía, a base de acciones aisladas de Shengelia pero sin demasiada solidez colectiva. En el momento decisivo, Punter anotó una suspensión y las protestas de Perry le costaron una técnica. El Barça no falló desde la línea de personal y al fin estrenó su casillero de victorias.