EUROBASKET
Schröder, capitán de Alemania, denuncia insultos racistas de la afición lituana: «Esto solo lo había visto con Vinicius»
«Se me puede insultar, pero los chillidos de mono son algo que no respeto ni acepto. El racismo no tiene cabida en este deporte», afirmó Schröder.
Alemania, actual campeona del mundo, que está jugando la primera fase de Eurobasket 2025 en Tampere (Finlandia), logró hoy su segunda victoria tras pasar por encima de Lituania (107-88). Un encuentro que provocó el enfado de su capitán, Dennis Schröder. El base teutón denunció haber recibido insultos racistas por parte de los aficionados lituanos que acudieron al partido: «Se me puede insultar, pero los chillidos de mono son algo que no respeto ni acepto. El racismo no tiene cabida en este deporte», dijo tras el partido Schröder.
El capitán de Alemania alzó la voz tras el partido, en una entrevista con 'Magenta Sport': «Por desgracia, algunos aficionados lituanos hicieron ruidos de mono en el descanso. No puedo aceptarlo. El racismo no debería tener cabida en este mundo».
Schröder se acordó del deportistas que, seguramente, más vejaciones por su color de piel ha sufrido en los últimos años: «Esto solo lo había visto eso con Vinicius. Me ha llamado la atención. Claro que estas cosas dan la vuelta al mundo para bien y para mal»
