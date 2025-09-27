Scariolo pone a rodar al nuevo Real Madrid

El baloncesto español levanta el telón de la nueva temporada. El curso se inaugura en Málaga, con la Supercopa y un cartel de lujo: Unicaja, Valencia Basket, Real Madrid y Tenerife. La cita llega con un aliciente principal, el estreno oficial de Sergio Scariolo en ... el banquillo blanco solo 23 días después de cerrar su etapa como seleccionador español en un Eurobasket aciago.

El italiano no esconde la ilusión por el nuevo reto, aunque asegura que esta Supercopa les llega pronto. «El equipo tiene ganas de competir y trabajan bien en el día a día, por lo que tener un partido oficial con la Supercopa es un premio. Estamos verdes en muchas áreas aún. Ningún entrenador le haría asco a un par de semanas más de preparación porque hoy ha sido el primer entrenamiento sin limitaciones. Lo primero es lo físico, lo táctico llegará con repeticiones y vídeo».

Noticia Relacionada Edy Tavares: «Voy a echar mucho de menos a Chus Mateo en el Real Madrid» Eduardo R. Barrero Varias estrellas de la liga española de baloncesto valoran la designación del exentrenador blanco como nuevo seleccionador

El estreno será contra el Tenerife en el Martín Carpena, un escenario especial para Scariolo. Allí estuvo en 2006 con Unicaja, cuando acarició un título que aún se le resiste. «Málaga y el Carpena son imágenes únicas para mí, pero mi mente está en ese partido, en el del Tenerife, no pienso más allá», apuntó.

Supercopa Endesa Semifinales (sábado, 27) Unicaja - Valencia Basket (18.00)

Real Madrid - Tenerife (21.00)

El Real Madrid llega tras una pretemporada con cinco partidos y conclusiones dispares. Ganó con solvencia a Alba Berlín, Unicaja y Zaragoza, cayó ante Río Breogán tras dilapidar 19 puntos de renta y cerró con victoria frente al Baskonia. En ese trayecto, Scariolo empezó a integrar a fichajes como David Kramer, que debutará oficialmente ante su exequipo, además de Chuma Okeke, Théo Maledon, Gabriele Procida y Trey Lyles. Medio equipo es nuevo y Scariolo deberá encontrar el equilibrio: «No podemos priorizar a los que estaban antes para competir, hay que buscar un balance», dijo el técnico de Brescia en la previa.

Enfrente estará un Tenerife sólido, con Marcelinho Huertas al frente a sus 42 años y Txus Vidorreta en el banquillo. Ambos entrenadores compartieron éxitos en la selección española y ahora se miden en un cruce con antecedentes recientes: en 2020 y 2021 el Madrid eliminó a los aurinegros en semifinales antes de proclamarse campeón.

Entre los tocados del Real Madrid figuran Gaby Deck, Théo Maledon, Alberto Abalde y Mario Hezonja. Podrán vestirse de corto, aseguró Scariolo, pero ninguno «está al cien por cien».

La primera semifinal enfrentará a Unicaja con el Valencia Basket. Los malagueños defienden el título que le ganaron al Madrid en la final del año pasado y aspiran a romper la maldición del anfitrión, que nunca ha ganado la Supercopa. El Valencia llega con el recuerdo de 2017, la última edición sin el Real Madrid en la final. Después, los blancos encadenaron seis coronas consecutivas, cuatro de ellas a un Barça que es el gran ausente esta vez. Habrá ambientazo en el Carpena, y la vuelta de Scariolo es la guinda a un inicio de curso de alto voltaje.