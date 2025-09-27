Suscribete a
ABC Premium

Baloncesto / Supercopa

Scariolo pone a rodar al nuevo Real Madrid

El italiano debuta con los blancos en torneo oficial tras su adiós a la selección española

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid
Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid EFE
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El baloncesto español levanta el telón de la nueva temporada. El curso se inaugura en Málaga, con la Supercopa y un cartel de lujo: Unicaja, Valencia Basket, Real Madrid y Tenerife. La cita llega con un aliciente principal, el estreno oficial de Sergio Scariolo en ... el banquillo blanco solo 23 días después de cerrar su etapa como seleccionador español en un Eurobasket aciago.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app