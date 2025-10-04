Santi Yusta: «Salir cada partido a muerte es una norma que no se puede quebrantar»

Santiago Yusta García (28 años, Madrid) afronta una temporada clave como capitán del Casademont Zaragoza. Internacional con la selección española, el alero madrileño viene de disputar el último Eurobasket y se ha consolidado en la Liga como uno de los jugadores más regulares en su ... posición. Formado en la cantera del Real Madrid, club con el que debutó en la ACB, y con experiencia en equipos como Obradoiro y Tenerife, Yusta suma ya varias temporadas en Zaragoza, donde se ha convertido en un referente dentro y fuera de la cancha. Con el inicio de la campaña 2025-2026, lidera a un conjunto maño completamente renovado, con nuevo entrenador (Jesús Ramírez), nuevas tácticas y fichajes que aspiran a dar un salto competitivo.

-Esta temporada marca el regreso de Ricky Rubio. ¿Cómo ve su vuelta?

-Ricky es una de las grandes estrellas y símbolos del baloncesto español. Tenerle de vuelta es una noticia muy positiva, no solo para los jóvenes que pueden fijarse en él, sino también para nosotros, que tenemos la oportunidad de enfrentarnos a un jugador de su nivel. Es una experiencia muy bonita.

-¿Qué sensaciones tiene de cara a esta temporada?

-Bien, con muchas ganas. Tenemos varios jugadores nuevos y también el entrenador, así que estamos en pleno proceso de adaptación. Todavía falta que el equipo termine de rodar y ajustarse a lo que quiere Jesús, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien y que podemos llegar a un gran nivel.

-¿Cuál diría que es el punto fuerte de este Zaragoza?

-Lo que nos transmite Jesús es que debemos mantener siempre una intensidad mínima, innegociable. Salir a cada partido a muerte es una norma que no se puede quebrantar. Esa mentalidad nos hará mejores jugadores. Además, queremos imponer un ritmo alto de juego, lo que puede ser muy beneficioso.

-¿Qué opina de los nuevos fichajes?

-Obviamente necesitan tiempo de adaptación, pero creo que lo están llevando muy bien y encajando rápido en la dinámica del equipo. Son buenas personas y eso está ayudando a formar un gran grupo. En cuanto al juego, estoy convencido de que los resultados llegarán con el trabajo diario.

-¿Qué balance hace de la pretemporada?

-Ha sido positiva. Al principio fue difícil porque aún no nos conocíamos bien y había pocas referencias tácticas, y eso se notó contra rivales como Tenerife, Valencia o Madrid, que son equipos muy fuertes. Pero a medida que hemos ido trabajando juntos, se han visto mejoras. Contra Bilbao jugamos un gran partido, y frente a Burgos hicimos una primera parte muy buena, aunque en la segunda nos costó más.

-A nivel personal, ¿cómo está viviendo este inicio de temporada?

-Muy bien. Jugar el Europeo me ha permitido llegar en buena forma física, algo que me ha quitado trabajo de la pretemporada. Estoy contento, con muchas ganas de hacerlo bien y de ayudar al equipo desde el primer día.

-¿En qué posición de juego se encuentra más cómodo?

- Jesús me ha dado la oportunidad de jugar como escolta y la verdad es que me estoy encontrando muy cómodo. También sigo disputando minutos como alero, y esa combinación me viene bien, me gusta. En la posición de 'dos' recibes más balones y puedes ser más protagonista.

-Chus Mateo, nuevo seleccionador nacional. ¿Qué le parece?

-Me parece muy bien. Ya le conocía de mi etapa en el Madrid y me llevaba muy bien con él. Como persona es excelente y como entrenador me parece muy válido. Estoy seguro de que hará un gran trabajo con la selección.

-Podría estar en las próximas ventanas de noviembre, en las que no participarán muchos de sus compañeros del Eurobasket. ¿Cómo lo afronta?

-Como siempre, con el compromiso de dar el 100%. Representar a España es un orgullo, salga bien o mal. Para mí es una motivación enorme que cuenten conmigo y lo daré todo por el equipo.

-Hablaba antes de Jesús Ramírez. ¿En qué ha cambiado el equipo respecto a temporadas anteriores?

-Sobre todo en lo que exige: intensidad, defensa, correr y aprovechar el contraataque. Son aspectos innegociables. Ese nivel de exigencia constante nos va a hacer mejores como grupo y nos ayudará a competir cada partido al máximo.

-Hablando del Europeo, ¿qué experiencia se llevó?

-A nivel individual ha sido muy positivo. Ha sido mi primer gran torneo y me fui muy contento, aunque el equipo no lograra los objetivos marcados. Fue una experiencia preciosa y ojalá hubiéramos llegado más lejos, pero me quedo con lo bueno.

-¿Y colectivamente?

-Está claro que no ha sido el nivel que tenemos. Por circunstancias y algo de mala suerte, los resultados no fueron los que esperábamos. Hemos tenido tropiezos en partidos clave y los resultados de los rivales en la fase de grupos no nos han acompañado. Entre que uno ha ganado a otro, el otro que ha ganado a uno... nos hemos quedado fuera. Hemos tenido mala suerte, pero podemos dar mucho más.

-Chus Mateo y Elisa Aguilar han definido este Europeo como un aprendizaje, ¿usted lo ve así?

-Sí. Al final hubo muchos jugadores jóvenes y debutantes, como yo, y eso también cuenta. Creo que la experiencia servirá para el futuro. Nos ayudará a saber desde el primer día cómo hay que estar al 100% en una competición de este nivel. Sin duda es un aprendizaje que nos vendrá muy bien.