Santi Yusta: «Salir cada partido a muerte es una norma que no se puede quebrantar»

El internacional, líder de un equipo muy renovado, habla de la nueva temporada a punto de iniciarse

Liga ACB: resultados y clasificación

Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza
Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza ACB Media

Eduardo R. Barrero

Santiago Yusta García (28 años, Madrid) afronta una temporada clave como capitán del Casademont Zaragoza. Internacional con la selección española, el alero madrileño viene de disputar el último Eurobasket y se ha consolidado en la Liga como uno de los jugadores más regulares en su ... posición. Formado en la cantera del Real Madrid, club con el que debutó en la ACB, y con experiencia en equipos como Obradoiro y Tenerife, Yusta suma ya varias temporadas en Zaragoza, donde se ha convertido en un referente dentro y fuera de la cancha. Con el inicio de la campaña 2025-2026, lidera a un conjunto maño completamente renovado, con nuevo entrenador (Jesús Ramírez), nuevas tácticas y fichajes que aspiran a dar un salto competitivo.

