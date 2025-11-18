Revolución en la selección española de baloncesto de Chus Mateo
El nuevo entrenador da su primera lista de convocados, donde solo repite uno de los jugadores que estuvieron en el Eurobasket
«No sé si este es el mejor momento, pero estoy seguro de que irá bien»
A. L. M.
El nuevo seleccionador español de baloncesto masculino, Chus Mateo, anunció este martes la lista de convocados para los partidos de clasificación al Mundial de Catar 2027, cuyos rivales serán Dinamarca y Georgia.
Se trata de una convocatoria repleta de novedades en la que ... solo repite uno de los jugadores que disputaron el Eurobasket celebrado el pasado mes de septiembre: Santi Yusta, alero del Zaragoza.
Aprovechando la presentación del partido que enfrentará a España y Georgia en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín el próximo 30 de noviembre, Mateo ha dado a conocer su primera lista de convocados en la ciudad canaria. El técnico madrileño ha convocado a 14 jugadores, además de otros dos invitados.
Lista de convocados
Izan Almansa (Real Madrid), 4 internacionalidades
Francis Alonso (Río Breogán), 5 internacionalidades
Pep Busquets (Bàsquet Girona), 3 internacionalidades
Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 1 internacionalidad
Lluis Costa (Coviran Granada), sin internacionalidades
Alberto Díaz (Unicaja), 51 internacionalidades
Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), 14 internacionalidades
Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 44 internacionalidades
Fran Guerra (La Laguna Tenerife), 14 internacionalidades
Great Osobor (Science City Jena), sin internacionalidades
Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 13 internacionalidades
Álex Reyes (BAXI Manresa), 1 internacionalidad
Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), 11 internacionalidades
Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 25 internacionalidades
Además, Miguel Allen (Joventut Badalona) y Miguel González (Casademont Zaragoza) acudirán en calidad de invitados.
El equipo se concentrará el lunes 24 de noviembre en Guadalajara, donde preparará el partido que le enfrentará con Dinamarca en la localidad danesa de Farum el jueves 27.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete