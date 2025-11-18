Revolución en la selección española de baloncesto de Chus Mateo

El nuevo seleccionador español de baloncesto masculino, Chus Mateo, anunció este martes la lista de convocados para los partidos de clasificación al Mundial de Catar 2027, cuyos rivales serán Dinamarca y Georgia.

Se trata de una convocatoria repleta de novedades en la que ... solo repite uno de los jugadores que disputaron el Eurobasket celebrado el pasado mes de septiembre: Santi Yusta, alero del Zaragoza.

Aprovechando la presentación del partido que enfrentará a España y Georgia en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín el próximo 30 de noviembre, Mateo ha dado a conocer su primera lista de convocados en la ciudad canaria. El técnico madrileño ha convocado a 14 jugadores, además de otros dos invitados. Lista de convocados Izan Almansa (Real Madrid), 4 internacionalidades Francis Alonso (Río Breogán), 5 internacionalidades Pep Busquets (Bàsquet Girona), 3 internacionalidades Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 1 internacionalidad Lluis Costa (Coviran Granada), sin internacionalidades Alberto Díaz (Unicaja), 51 internacionalidades Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), 14 internacionalidades Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 44 internacionalidades Fran Guerra (La Laguna Tenerife), 14 internacionalidades Great Osobor (Science City Jena), sin internacionalidades Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 13 internacionalidades Álex Reyes (BAXI Manresa), 1 internacionalidad Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), 11 internacionalidades Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 25 internacionalidades Además, Miguel Allen (Joventut Badalona) y Miguel González (Casademont Zaragoza) acudirán en calidad de invitados. El equipo se concentrará el lunes 24 de noviembre en Guadalajara, donde preparará el partido que le enfrentará con Dinamarca en la localidad danesa de Farum el jueves 27.

