Revolución en la selección española de baloncesto de Chus Mateo

El nuevo entrenador da su primera lista de convocados, donde solo repite uno de los jugadores que estuvieron en el Eurobasket

«No sé si este es el mejor momento, pero estoy seguro de que irá bien»

Chus Mateo
Chus Mateo efe

A. L. M.

El nuevo seleccionador español de baloncesto masculino, Chus Mateo, anunció este martes la lista de convocados para los partidos de clasificación al Mundial de Catar 2027, cuyos rivales serán Dinamarca y Georgia.

Se trata de una convocatoria repleta de novedades en la que ... solo repite uno de los jugadores que disputaron el Eurobasket celebrado el pasado mes de septiembre: Santi Yusta, alero del Zaragoza.

