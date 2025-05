El Madrid gana incluso en sus noches más flojas

No todos los días se come caviar, o eso dicen, y ante el Valencia Basket el Real Madrid se mostró espeso, áspero su baloncesto tras semanas de espectáculo y, por ende, cansancio. Locales y visitantes se alinearon para que en la cancha pasase lo menos posible, fatales las series de tiro de ambos bandos (Tavares se fue hasta los 19 rebotes entre tanto fallo). Un partido soso que sí tuvo un final eléctrico, tras un gran intercambio de golpes desde la línea de tres y una prórroga. Cuando se disipó la niebla, el Madrid volvió a salir victorioso. Y ya van 19.

Fue más que óptimo el quehacer defensivo del Real Madrid en los primeros minutos. Incluso los menos habituales, como Campazzo y Musa, llegaban a taponar a los valencianos, que se entregaban en cuerpo y alma a los contraataques para buscar algo que se ha convertido en un imposible este curso: ganar en el WiZink Center. El talento visitante, de hecho, se imponía con regularidad. Los estadounidense Jones y Anderson tenían pocos complejos a la hora de encarar el candado blanco, incluso si Tavares estaba de por medio.

El lanzamiento exterior de Davies, ex del Barça, estaba haciendo mucho daño al caboverdiano, que no sabía si permanecer o abandonar la zona cuando su rival se levantaba en suspensión. Mateo, para equilibrar la balanza y ante la baja de Poirier, apostó por Ndiaye como pívot, pero su energía no fue suficiente para cortocircuitar las exitosas acometidas visitantes.

Estaba un poco perdido el Madrid y solo Tavares conseguía sacar ventajas bajo el aro valencianista. Sí mejoraron los blancos la actitud defensiva, sobre todo Abalde, muy inspirado a la hora de robar balones y cerrar los pasillos interiores. Combinación insuficiente pues, al descanso, el Valencia seguía mandando en el marcador.

Tras más de 15 minutos de retraso por un problema con el reloj de posesión, el duelo se reanudó con muy malos porcentajes en el tiro de ambos bandos. Musa aprovechó las bajas pulsaciones para acelerar y, con cuatro puntos consecutivos, le dio la primera ventaja a los locales en muchos minutos. Buen hacer del bosnio que quedó en un segundo plano tras un tremendo mate de Anderson sobre Tavares. Hacía mucho tiempo que el africano no quedaba retratado en un contacto bajo el aro.

En medio del soporífico ritmo, Campazzo se hizo dueño del partido. El argentino no paró de correr y, ante la apatía de rivales e incluso compañeros, sumó varios puntos desde la línea de personal para propulsar ligeramente al Madrid en el marcador. Pero el baloncesto blanco era irregular y el Valencia, gracias a Jovic y Puerto, sumaba canastas con facilidad.

En el último tramo de enfrentamiento, los protagonistas sí se desfondaron al fin. En el duelo de triples salió victorioso el Madrid tras el acierto de Llull y, sobre todo, Campazzo, que tras un gran disparo dejó casi finiquitado el duelo en favor de los blancos. Una teoría que caducó sobre la bocina, después de que Harper sumase tres puntos maravillosos para forzar la prórroga, sobre Tavares y tras impactar el balón contra el tablero. Aunque este vez el Madrid no quiso sobresaltos y zanjó por la vía rápida la victoria.