El Real Madrid toma aire en la liga

Después de dos duras derrotas en la Euroliga, el Real Madrid regresó a la competición liguera con una sufrida victoria en casa (82-70) ante el Bilbao Basket., en partido correspondiente a la séptima jornada de la ACB.

La aportación de Theo ... Maledon, máximo anotador del partido con 17 puntos, junto a las de Mario Hezonja y Sergio Llull, impulsó al equipo de Sergio Scariolo, que tuvo que escuchar algunos pitos al marcharse al descanso por debajo en el marcador.

Con este triunfo los blancos se aúpan a la zona alta de la tabla, empatados con el líder, el Valencia Basket. Ambos suman seis victorias en siete jornadas de liga. [Noticia en desarrollo]

