El Real Madrid sobrevive en Málaga y jugará la final

Ya hay final de la ACB. El Real Madrid se medirá al Valencia Basket después de superar al Unicaja en el cuarto partido, cerrando la serie antes de un quinto duelo que, visto lo visto, hubiese sido angustioso.

No lo pusieron fácil los ... malagueños, correosos hasta el final en busca de un sueño ya perdido: el de los cinco títulos en una sola temporada. Los de Ibon Navarro fueron por delante la mayor parte del tiempo y obligaron al Madrid a echar mano de la mejor versión de Tavares (dobles figuras: 16 puntos y 12 rebotes) y de Hezonja (20 y 7) para remontar y darle la vuelta al encuentro en el cuarto decisivo.

La noche llegó con fuego al Martín Carpena. Encendido al máximo, a todo lo que da la rueda, para la cuarta entrega de una serie que ha ido ganando en intensidad a medida que avanzaban los partidos. De la casi incomparecencia de Unicaja en el primer choque -aún con la resaca del enfrentamiento en cuartos ante el Barça- se pasó a dos duelos mucho más igualados, con el punto álgido en la llegada a Málaga, donde hubo sangre, golpes e indignación en los banquillos.

Con ese antecedente, no podía esperarse otra cosa que un inicio eléctrico. Tres triples seguidos -dos de Osetkowski y uno de Perry- dieron la primera ventaja significativa a los locales, firmes en defensa y frenando a Tavares, que incluso se llevó un tapón de Sima. También apareció Carter, hasta entonces desaparecido en la serie. Con todo eso, Unicaja llegó a tomar una renta de ocho puntos (17-8).

La ventaja andaluza no fue a más gracias a la irrupción de Llull, siempre al quite, para volver a enganchar al Madrid y evitar males mayores al final del primer periodo (22-16). El balear rompió el mal porcentaje de los blancos desde el perímetro, que no estaban aprovechando su claro dominio en los tableros.

El paso por el banquillo de Tavares y Hezonja le sentó mal al Madrid. Quien mejor lo aprovechó fue Sima, crecido también por las bajas de Tyson Pérez y Kravish, que le dieron más protagonismo en el juego de Ibon Navarro. Chus Mateo esperó a que Unicaja se pusiera +10 (31-21) para cortar la rotación y recuperar a sus dos figuras. Fue mano de santo, también por la aportación de un Musa que está dando la cara en los playoffs.

Los ocho puntos del bosnio en el segundo cuarto sirvieron para contrarrestar el acierto de Osetkowski desde la línea de tres (4 de 4 hasta entonces) y dejar al Madrid a solo cuatro puntos al descanso (43-39).

En la reanudación, Tavares solo tardó nueve segundos en cometer su tercera falta. Pero Mateo decidió esta vez dejarlo en pista. El caboverdiano firmó sus mejores minutos, decisivo tanto en defensa como en anotación, para poner por delante al Real Madrid por primera vez en el partido (51-53).

Unicaja no se descompuso. Siguió confiando en los tiros lejanos -ahora con Díaz y Kalinoski- y sacando partido de las ausencias de Tavares para hacer daño en la pintura.

Al último cuarto se llegó con ligera ventaja para Unicaja (63-61), pero en el arranque del parcial decisivo entró mejor el Madrid. Tavares siguió sumando hasta que la quinta falta lo mandó al banquillo, y el equipo blanco alcanzó su mayor renta a falta de tres minutos (72-79).

Unicaja no supo aprovechar la ausencia del gigante africano y se topó también con los mejores minutos de un Campazzo menos protagonista que en otras ocasiones.

La falta de acierto y la improvisación en el tiro condenaron las últimas opciones de los malagueños, que llegaron a ponerse a solo dos puntos a falta de un minuto. El Madrid tiró de experiencia para sobrevivir, evitar un cierre de locura en un quinto choque en el Movistar Arena y mandar de vacaciones a un Unicaja excelso.