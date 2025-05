El Real Madrid roza otra remontada épica pero dice adiós a Europa

Se acabó el sueño. El Real Madrid no estará en la Final Four de Abu Dabi. Olympiacos cerró la serie en el cuarto partido en un duelo dramático que se resolvió en el último suspiro (84-86). Abalde falló el triple que habría forzado el ... quinto partido tras una remontada épica que rozó el milagro, pues los blancos perdían por 15 puntos a falta de seis minutos.

El 2-0 encajado en El Pireo convertía el reto en una gesta. Pero el triunfo del martes dio alas. Y con esa fe salió el Madrid al parqué del Movistar Arena, con ritmo alto y defensa sofocante. Sin Deck ni Ibaka, lesionados, la responsabilidad cayó sobre jugadores como Abalde, que firmó una primera parte sobresaliente: secó a Vezenkov y fue clave en los parciales iniciales.

El Madrid golpeó primero: máxima de 19-11 con Abalde, Hezonja y Fernando brillando en ambos lados. Fall sostenía a los griegos ante un Tavares que jugó limitado por las faltas. Fournier, omnipresente toda la serie, anotaba con facilidad y mantenía con vida a Olympiacos (21-16).

El segundo cuarto fue igual de vibrante. El Madrid arrancó espeso y encajó un 0-4, pero Llull apareció con un triple marca de la casa tras un robo de Hugo González, que dio minutos de mucha energía. El partido se embarulló con varias técnicas (Garuba, Bruno Fernando, banquillo griego), pero los de Mateo mantuvieron el tono. Hezonja asumió en ataque, Musa aportó desde el tiro libre y Campazzo empezó a encontrar ventajas. Al descanso, 47-42, con la sensación de que el Madrid merecía más.

Pero tras el descanso llegó la catástrofe. Tavares cometió la cuarta personal y se sentó. Olympiacos lo aprovechó para voltear el marcador con Williams-Goss y un intratable Fournier, que ya sumaba más de 20 puntos. Feliz trató de frenar la sangría con varias acciones de mérito, pero Vezenkov despertó a tiempo: siete puntos seguidos del MVP de la Euroliga para el 65-68 del final del tercer cuarto. El parcial del tercer acto (18-26) fue una losa.

Aún faltaba lo peor. El inicio del último cuarto fue letal. Tres triples consecutivos (dos de Papanikolaou, uno de Vildoza) catapultaron a Olympiacos. El 65-82 a falta de seis minutos era una sentencia. O lo habría sido para cualquier otro. Pero este Madrid, incluso herido, nunca se entrega. Musa, Hezonja y Campazzo lideraron un contraataque de orgullo, mientras el Movistar Arena rugía. En poco más de cuatro minutos, el Madrid logró un parcial de 19-3 que lo dejó a solo un punto.

Fournier falló uno de sus dos tiros libres a falta de 13 segundos (84-86), dejando a los blancos una última bala. La posesión fue para ellos, sin tiempo que perder. Pero la defensa de Olympiacos forzó un mal pase, y aunque el balón volvió a manos madridistas, Abalde no encontró el acierto. El triple se quedó corto y con él, se esfumó el último aliento europeo. Esta vez, no hubo milagro y Olympiacos jugará la Final Four.