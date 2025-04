El Madrid se luce ante la anarquía parisina

El Madrid está en racha, puede con todo, incluso con la anarquía del París, un equipo como no hay dos en el panorama europeo. Los pupilos de Chus Mateo, aunque sufrieron en muchas partes del encuentro ante los acelerones y la batería de ... triples de los galos, se vaciaron hasta el final para llevarse un partido espectacular (105-104), de los que generan afición. Entregados a sus astros (Hezonja, Musa) y a los hombres que hace no mucho tenían un papel residual en la rotación (Feliz, Ibaka), sellaron su quinto triunfo consecutivo en Euroliga, ese que les coloca a un solo paso de clasificarse para los ansiados playoffs.

Real Madrid 105 - 104 París Jornada 33 de la Euroliga (queda una) Real Madrid Campazzo (6), Abalde (0), Deck (8), Garuba (4), Tavares (15); Hezonja (26), Musa (20), Ibaka (11), Llull (0), Feliz (15).

Campazzo (6), Abalde (0), Deck (8), Garuba (4), Tavares (15); Hezonja (26), Musa (20), Ibaka (11), Llull (0), Feliz (15). París Shorts (24), Herrera (3), Ward (18), Jantunen (13), Hayes (0); Malcolm (8), Hifi (23), Cavaliere (7), Sy (5), Ouattara (5).

Lo prometido es deuda y Madrid y París, dos de los equipos más dinámicos y hambrientos de la Euroliga en ataque, regalaron un anárquico inicio de duelo. Los blancos, organizados en una zona como en las últimas semanas, bailaban al ritmo de Campazzo. Mientras, los parisinos se entregaban a los contrataques y a las posesiones de cinco segundos o menos. Ocho puntos consecutivos de Deck parecieron lanzar a los locales, pero sus contrincantes, a base de triples (anotaron cinco en el primer cuarto), ni mucho menos reculaban. Cuando mejor funcionaban los galos, su entrenador, el mítico Splitter, cambió a su quinteto de golpe, un sacrilegio para muchos técnicos que, sin embargo, permitió a sus pupilos imponerse (23-28).

El Madrid intentaba igualar el cardíaco ritmo visitante, disfrutaban sus astros con el baloncesto de alta velocidad y solo debían apretar en defensa para arrebatarles el mando. Dos puntos y dos tapones de Ibaka, recuperado para la causa tras la lesión de Fernando, confirmaron un adelantamiento secundado segundos después por un triple de Feliz, que también rendía a un nivel altísimo. Parecía apagarse la mecha parisina, Llull y Hezonja castigaban sin piedad pese a que T.J. Shorts mantenía a los suyos con vida gracias a su inalcanzable velocidad. De hecho, dos triples de su autoría y una canasta sobre la bocina de Jantunen firmaron el empate al descanso (53-53).

El paso por los vestuarios sentó mejor al París, que en poco más de dos minutos elevó su ventaja hasta los seis puntos. Le costaba anotar al Madrid ante el enjambre de manos que lo separaba del aro rival y solo Tavares conseguía imponerse en la zona. Los triples volvieron a convertirse en el hilo conductor del encuentro, la diferencia no era insalvable para el Madrid, pero intentar imponer su filosofía y no abrazar la del rival se antojaba fundamental para amarrar una hipotética victoria. El París no aflojaba desde la larga distancia, Feliz era ejército de un solo hombre y un impresionante dos más uno de Musa, al contrataque y tras deshacerse de tres defensores, prendió la llama de la esperanza en el Movistar Arena antes del último acto (74-80).

Noticia Relacionada El Barça firma una remontada para el recuerdo y se acerca a los playoffs Pablo Lodeiro Los azulgranas vencen al Fenerbahçe tras remontarle 15 puntos (75-83) y, si ganan a la Virtus en la última jornada, estarán en la lucha por el título

Hezonja era un mesías ante la tempestad, la anarquía del croata era como echar gasolina al fuego, pero era justo lo que necesitaban los blancos para salir del atolladero. Dos tiros libres de Ibaka volvieron a devolverle el liderazgo a los suyos y otro dos más uno de Musa supuso un golpe de difícil digestión para los galos. El problema es que el París no negocia su estilo, haga sol o nieve, y asociado con sus rivales regalaron unos últimos minutos espléndidos. En el abismo, el inmortal París se colocó a solo dos puntos a 50 segundos del final, momento de tensión que solucionó Hezonja con un dos más uno que supuso el colofón a un encuentro memorable.