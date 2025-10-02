Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
35
40
2º cuarto
Olympiacos Piraeus
Olympiacos Piraeus
  • 1º Cuarto: 19-29
  • 2º Cuarto: 16-11

Euroliga. Jueves 02/10 20:45h. Estadio Movistar Arena.

Baloncesto

Real Madrid - Olympiacos en directo | Segunda jornada de la Euroliga

Euroliga | Jornada 2

Los blancos reciben al conjunto griego con el objetivo de lograr su primera victoria

Resultados y clasificación de la Euroliga

Real Madrid - Olympiacos en directo | Segunda jornada de la Euroliga

35 - 40Icono
Tiempo muerto
35 - 40Icono
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] corta pase y el balón sale fuera.
35 - 40Icono
Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
35 - 38Icono
Rebote en ataque de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] tras el fallo de Kostas Antetokounmpo en su segundo tiro libre

35 - 38Icono
Kostas Antetokounmpo [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
35 - 38Icono
2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Kostas Antetokounmpo cuando lanzaba de dos.
35 - 38Icono
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid]
32 - 38Icono
Mate de Kostas Antetokounmpo [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier

32 - 36Icono
Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyson Ward.
32 - 36Icono
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Evan Fournier
32 - 36Icono
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre
31 - 36Icono
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

30 - 36Icono
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
29 - 36Icono
2ª Falta personal de Kostas Antetokounmpo [Olympiacos Piraeus] sobre Sergio Llull cuando lanzaba de tres.
29 - 36Icono
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
29 - 36Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

28 - 36Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
27 - 36Icono
Primera falta personal de Saben Lee [Olympiacos Piraeus] sobre Mario Hezonja
27 - 36Icono
Bomba de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
27 - 34Icono
El árbitro pita pasos de Mario Hezonja [Real Madrid]

27 - 34Icono
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Tyson Ward
27 - 31Icono
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
24 - 31Icono
Saben Lee [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
24 - 31Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

23 - 31Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
22 - 31Icono
2ª Falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
22 - 31Icono
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
22 - 31Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.

22 - 31Icono
Primera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles
22 - 31Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
22 - 31Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Antetokounmpo.
22 - 31Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz

22 - 31Icono
Primera falta personal de Kostas Antetokounmpo [Olympiacos Piraeus] sobre Edy Tavares
22 - 31Icono
Saben Lee [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
22 - 30Icono
Saben Lee [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
22 - 29Icono
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Saben Lee cuando lanzaba de dos.

22 - 29Icono
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Evan Fournier
22 - 29Icono
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
21 - 29Icono
2ª falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
21 - 29Icono
Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Donta Hall

19 - 29Icono
Inicio del segundo cuarto
19 - 29Icono
Fin del primer cuarto
19 - 29Icono
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple lejano.
19 - 29Icono
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo

17 - 29Icono
Triple de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Saben Lee
17 - 26Icono
Gancho de Bruno Fernando [Real Madrid]
15 - 26Icono
Primera falta personal de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] sobre David Kramer
15 - 26Icono
Primera falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Bruno Fernando

15 - 26Icono
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
15 - 26Icono
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
15 - 26Icono
Tiempo muerto
15 - 26Icono
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]

15 - 23Icono
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Kostas Papanikolaou
15 - 23Icono
Triple de David Kramer [Real Madrid]
12 - 23Icono
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Gabriel Deck
12 - 23Icono
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre

12 - 23Icono
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
12 - 23Icono
Chuma Okeke [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bruno Fernando
12 - 23Icono
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
12 - 23Icono
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

11 - 23Icono
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
11 - 23Icono
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Edy Tavares
11 - 23Icono
Chuma Okeke [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
11 - 23Icono
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] lejano tras un contraataque

11 - 20Icono
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
11 - 20Icono
Primera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Edy Tavares
11 - 20Icono
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
11 - 17Icono
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]

9 - 17Icono
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
9 - 17Icono
Tiempo muerto
9 - 17Icono
El balón sale fuera.
9 - 17Icono
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares

9 - 17Icono
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
9 - 17Icono
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
9 - 17Icono
Bandeja de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
9 - 15Icono
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde

6 - 15Icono
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
6 - 13Icono
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]
4 - 13Icono
Bandeja de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] tras un contraataque, con asistencia de Evan Fournier
4 - 11Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Evan Fournier.

4 - 11Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
4 - 11Icono
Edy Tavares [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
4 - 11Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta
4 - 11Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]

4 - 11Icono
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Edy Tavares
4 - 11Icono
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
4 - 9Icono
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Mario Hezonja
4 - 9Icono
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] tras un contraataque

4 - 6Icono
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
2 - 6Icono
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2 - 3Icono
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
0 - 3Icono
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] lejano

0 - 0Icono
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
0 - 0Icono
Alberto Abalde [Real Madrid] roba el balón a Evan Fournier
0 - 0Icono
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Tyler Dorsey
0 - 0Icono
Inicio del partido

