Real Madrid - Olympiacos en directo | Segunda jornada de la Euroliga

Tiempo muerto Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] corta pase y el balón sale fuera. Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] Rebote en ataque de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] tras el fallo de Kostas Antetokounmpo en su segundo tiro libre Kostas Antetokounmpo [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre 2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Kostas Antetokounmpo cuando lanzaba de dos. Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] Mate de Kostas Antetokounmpo [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyson Ward. Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Evan Fournier Sergio Llull [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre Sergio Llull [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Sergio Llull [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Kostas Antetokounmpo [Olympiacos Piraeus] sobre Sergio Llull cuando lanzaba de tres. Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre Primera falta personal de Saben Lee [Olympiacos Piraeus] sobre Mario Hezonja Bomba de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] El árbitro pita pasos de Mario Hezonja [Real Madrid] Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Tyson Ward Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja Saben Lee [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos. Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou. Primera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles El balón sale fuera tras un mal pase de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Antetokounmpo. Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz Primera falta personal de Kostas Antetokounmpo [Olympiacos Piraeus] sobre Edy Tavares Saben Lee [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre Saben Lee [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Saben Lee cuando lanzaba de dos. Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Evan Fournier Edy Tavares [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional 2ª falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Donta Hall Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple lejano. Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Triple de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Saben Lee Gancho de Bruno Fernando [Real Madrid] Primera falta personal de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] sobre David Kramer Primera falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Bruno Fernando Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov. Tiempo muerto Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Kostas Papanikolaou Triple de David Kramer [Real Madrid] Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Gabriel Deck Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey. Chuma Okeke [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bruno Fernando Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Edy Tavares Chuma Okeke [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] lejano tras un contraataque Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov. Primera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Edy Tavares Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. Tiempo muerto El balón sale fuera. Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov. Bandeja de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid] Bandeja de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] tras un contraataque, con asistencia de Evan Fournier Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Evan Fournier. El balón sale fuera tras un mal pase de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] Edy Tavares [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta El balón sale fuera tras un mal pase de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Edy Tavares Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Mario Hezonja Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] tras un contraataque Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] lejano Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey. Alberto Abalde [Real Madrid] roba el balón a Evan Fournier Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Tyler Dorsey Inicio del partido
