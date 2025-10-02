Real Madrid - Olympiacos en directo | Segunda jornada de la Euroliga

02/10/2025 Actualizado a las 20:39h.

35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 38

35 - 38 35 - 38 35 - 38 32 - 38

32 - 36 32 - 36 32 - 36 31 - 36

30 - 36 29 - 36 29 - 36 29 - 36

28 - 36 27 - 36 27 - 36 27 - 34

27 - 34 27 - 31 24 - 31 24 - 31

23 - 31 22 - 31 22 - 31 22 - 31

22 - 31 22 - 31 22 - 31 22 - 31

22 - 31 22 - 31 22 - 30 22 - 29

22 - 29 22 - 29 21 - 29 21 - 29

19 - 29 19 - 29 19 - 29 19 - 29

17 - 29 17 - 26 15 - 26 15 - 26

15 - 26 15 - 26 15 - 26 15 - 26

15 - 23 15 - 23 12 - 23 12 - 23

12 - 23 12 - 23 12 - 23 12 - 23

11 - 23 11 - 23 11 - 23 11 - 23

11 - 20 11 - 20 11 - 20 11 - 17

9 - 17 9 - 17 9 - 17 9 - 17

9 - 17 9 - 17 9 - 17 9 - 15

6 - 15 6 - 13 4 - 13 4 - 11

4 - 11 4 - 11 4 - 11 4 - 11

4 - 11 4 - 11 4 - 9 4 - 9

4 - 6 2 - 6 2 - 3 0 - 3