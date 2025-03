El Madrid da un paso de gigante ante el Milán

El Real Madrid, aunque no firmó un gran partido, sumó su tercera victoria consecutiva en Euroliga ante el Milán (96-89), triunfo que le permite mirar con optimismo a los playoffs sin tener que pasar por la temida repesca. Fueron Tavares y ... Garuba los que dotaron de identidad al conjunto blanco, una pareja con la que empezar a construir un proyecto ganador. Sin embargo, pese a la gran primera mitad de los interiores, los locales sufrieron un lapsus en el tercer cuarto que permitió a sus rivales, liderados por Mirotic, colocarse a solo cuatro puntos. En ese momento, Musa sacó a relucir todo su talento para sellar un paso de gigante en la clasificación.

Real Madrid 96 - Milán 89 Jornada 31 de la Euroliga Real Madrid Campazzo (11), Abalde (3), Deck (0), Garuba (11), Tavares (19); Hezonja (8). Musa (21), Fernando (6), Llull (8), Feliz (9), Hugo González (0).

Campazzo (11), Abalde (3), Deck (0), Garuba (11), Tavares (19); Hezonja (8). Musa (21), Fernando (6), Llull (8), Feliz (9), Hugo González (0). Olimpia Milán Mannion (7), Shields (13), Bolmaro (2), Leday (15), Mirotic (14); Dimitrijevic (6), Causeur (13), Tonut (2), Brooks (9), Ricci (0), Caruso (7), Gillespie (1).

Mannion (7), Shields (13), Bolmaro (2), Leday (15), Mirotic (14); Dimitrijevic (6), Causeur (13), Tonut (2), Brooks (9), Ricci (0), Caruso (7), Gillespie (1). Árbitros Emin Mogulkoc (Turquía), Piotr Pastusiak (Polonia) e Igor Dragojevic (Montenegro).

Una vez más, fue la pareja formada por Tavares y Garuba la que dio alas al Real Madrid. Mientras el caboverdiano empequeñecía a su antojo a los italianos, el español hacía vibrar a las gradas con su excelsa defensa sobre Mirotic, persona non grata en el feudo blanco. Tras una canasta de Campazzo, ya superados sus problemas físicos, la ventaja local ascendió hasta los nueve puntos, estaba noqueado el Milán y Messina removía la rotación para evitar que el encuentro claudicara de forma prematura. Sin embargo, los locales habían alcanzado una velocidad endiablada, su juego interior era aplastante y, al final del primer cuarto, ya mandaban por 15 (31-16).

Pasaban los minutos y los transalpinos, aunque negados en el tiro exterior, mostraban más orgullo, situación provocada en parte por el irregular hacer de la segunda unidad madridista. A Fernando se lo comían sus propias limitaciones, Llull no atinaba desde la larga distancia y Feliz no encontraba ese fuego que tanto le hizo brillar en Málaga el pasado domingo. No quería sustos Mateo y devolvió a pista a un Garuba que, junto con Hezonja y Musa, dio mucho más empaque a los suyos. El Madrid, sin exprimirse al máximo, dominaba con facilidad, era el duelo un paseo silvestre donde la diferencia siempre se mantenía en los dobles dígitos. De hecho, tras un estratosférico triple de Llull desde el medio del campo, era de 13 (54-41).

Leday y Causeur lideraron una pequeña revolución de los milaneses tras la reanudación, un parcial de 0-9 seguido de una antideportiva a Garuba, que empujó a Mirotic cuando el balón no estaba en juego. La confusión le sentó fenomenal a los visitantes y gracias a 10 puntos consecutivos del mismo Mirotic, se pusieron a solo tres. Cuando la situación era crítica, un triple y un dos más uno de Campazzo permitieron calmar las aguas. La iniciativa del argentino fue seguida por otros cinco puntos de Hezonja, hasta el momento desaparecido, una batería que permitió al Madrid llegar al último acto con las esperanzas renovadas (78-63).

El Milán era consciente de que había gastado todas sus energías en un asalto infructuoso y, sin gasolina, se entregó a Musa, que cuando huele sangre es imparable. El bosnio no tuvo piedad, avasalló desde todas las posiciones e incluso le dio tiempo a coronarse como máximo anotador del encuentro.

El Barça, por su parte, fue derrotado por el Bayern de Múnich (101-102). Herida que fue más profunda tras la lesión de Chimezie Metu, que se rompió el Tendón de Aquiles y no volverá a jugar esta temporada.