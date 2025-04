El Real Madrid gana al Barça otro clásico ajustado

La vida sigue igual entre los dos grandes del baloncesto español. El quinto clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid, tan igualado como los otros cuatro, deparó idéntico resultado a los demás: victoria blanca, que les clasifica matemáticamente para los playoffs, y decepción ... azulgrana, una más en una temporada que empieza a ser para olvidar.

Volvió a decidirse todo por detalles. Y ahí el Madrid suele ser infalible. Lo fue Llull, con un triple inverosímil a un minuto del final que ponía al Madrid por delante cuando peor estaban los de Chus Mateo. Y lo fue Musa, con otro desde nueve metros a 35 segundos de la bocina que dio la estocada definitiva a los azulgranas.

El Barça, valiente y peleón durante todo el duelo, no pudo sacar partido al excelente último cuarto de Brizuela y Parra, los encargados no solo de mantener con vida a su equipo, sino de hacerle soñar también con una victoria que hubiese resultado un chute tremendo de energía. No fue así, y cuanto más avanza la temporada, más se le complica. Golpeado sin escrúpulo por las lesiones (Laprovittola, Metu, Vesely y Núñez), esta semana veía también cómo uno de sus jóvenes más prometedores, Dame Sarr, huía sin permiso a Estados Unidos para jugar un amistoso de futuros talentos de la NBA. Peñarroya empieza a verse obligado a hacer magia con la rotación.

Junto a Brizuela y Parra (15 puntos cada uno), en el Barça destacó Punter (17 puntos y 6 de 7 en tiros de dos), mientras que en el Madrid, a Llull y Musa se sumó un Tavares muy vigilado, pero siempre con capacidad para resultar decisivo.

Ninguno de los cuatro clásicos anteriores se resolvió por más de siete puntos. Y pronto se vio que no iba a ser distinto esta vez. Fue Llull el primero en agitarlo con dos triples casi consecutivos. La respuesta azulgrana llevó la firma de Punter, una lagartija hiperactiva con el balón en la mano y un francotirador casi impecable. El estadounidense lo bordó en el primer cuarto y los azulgranas tomaron el mando del partido encadenando un parcial de 16-4.

Se equivocaba de arriba abajo quien esperara a un Barça victimista, regodeado en sus desgracias. Todo lo contrario. El primer cuarto terminó con una mínima ventaja local (24-20) y un Madrid necesitado de una ayuda mayor de Deck y Hezonja. No la encontró. Ni el argentino ni el croata tuvieron su día, y la reacción llegó gracias a Musa y su acierto en las transiciones.

Con 39-42 se llegó al descanso y el partido, tan espídico hasta entonces, tan competido, se volvió más táctico. También se llenó de interrupciones. Llull, quién si no, inició un nuevo arreón blanco hasta alcanzar los nueve puntos de ventaja (50-59). Entre medias se produjo un choque de gigantes entre Fall y Tavares. Un enganchón en el que llegaron a juntar las frentes en un conato de agresión del franco-senegalés al caboverdiano.

Fall, enrabietado, recibió una segunda técnica poco después y acabó descalificado. Pero ni eso descentró al Barça, que se convenció de que, esta vez sí, podía ganar a su máximo rival.

Lo intentaron como nunca Brizuela y Parra, estelares en su juego y aclamados por un Palau volcado con los suyos. Pero el desenlace sonrió a los visitantes. Los dos triples descomunales de Llull y Musa rompieron la igualdad y decidieron la victoria blanca.