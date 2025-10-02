El Real Madrid firma una remontada épica ante el Olympiacos

El Real Madrid necesitaba un golpe de autoridad y lo encontró en el momento justo. Tras un inicio de temporada cargado de dudas -derrota en la final de la Supercopa ante el Valencia y un estreno europeo decepcionante en Bolonia frente a la Virtus-, ... el conjunto de Sergio Scariolo se reencontró con su carácter en el Movistar Arena y derrotó a Olympiacos (89-77).

El partido arrancó con dominio visitante. Olympiacos, pese a viajar a Madrid con cinco bajas sensibles, salió con una puntería descomunal desde el triple. Tres aciertos consecutivos en los primeros compases y un Tyler Dorsey inspirado, autor de cuatro lanzamientos exteriores en el primer cuarto, abrieron una brecha que dejó tocado al Real Madrid. Los blancos, espesos en ataque y superados en defensa, no encontraban respuestas ante el ritmo heleno. El 19-29 con el que se cerró el primer parcial reflejaba la autoridad del conjunto de Bartzokas.

En el segundo cuarto, los de Scariolo comenzaron a reaccionar gracias a un nombre propio: Edy Tavares. El pívot caboverdiano fue un muro bajo los aros. Sumó puntos, rebotes y tapones de gran impacto que devolvieron al Madrid al partido. Con más movilidad en ataque y una defensa más firme, los blancos se acercaron a solo un punto (44-45), pero los griegos no se dejaron intimidar y, con un arreón final, volvieron a estirar la ventaja antes del descanso (47-53).

En la segunda parte cambió el guion. El Real Madrid apretó las tuercas en defensa y limitó a Olympiacos, que pasó de anotar 53 puntos en la primera mitad a solo 16 en los siguientes 15 minutos. La presión blanca se tradujo en errores de su rival y en mayor fluidez ofensiva. Un triple de Alberto Abalde puso a los de Scariolo por primera vez por delante (59-59), premiando el esfuerzo colectivo. Sin embargo, la inconsistencia en el tiro libre y algunas pérdidas de balón devolvieron aire a los griegos, que se colocaron 64-69 en un momento crítico para los locales.

El último cuarto fue el de la reacción definitiva. Con el partido abierto, Campazzo emergió como líder y asumió la responsabilidad en los momentos clave. El base argentino, discreto en los primeros compases, anotó un triple crucial que devolvió la ventaja al Madrid y desató a la grada. A su lado, Tavares siguió imponiéndose bajo el aro, cerrando cualquier intento de remontada de Olympiacos. El conjunto griego, incómodo y sin acierto desde el perímetro, encadenó hasta siete triples fallados, incapaz de superar la intensidad blanca.

El tramo final fue una exhibición coral. Campazzo y Tavares sentenciaron con acciones de calidad, mientras que el resto del equipo mantuvo la solidez en defensa y aportó en ataque. Como dato simbólico, los doce jugadores que pisaron el parqué lograron anotar, un detalle que habla del plan de Scariolo de dar protagonismo a toda la plantilla. El marcador final (89-77) reflejó un triunfo trabajado, en el que el Real Madrid pasó de ir a remolque durante gran parte del encuentro a terminar imponiéndose con autoridad.

Más allá de la victoria, el resultado supone un impulso anímico para el equipo blanco, que venía cuestionado por sus derrotas recientes. La reacción en casa demuestra que el proyecto de Scariolo comienza a asentarse y que el equipo tiene margen de mejora. El próximo compromiso europeo será el jueves 9 de octubre, de nuevo en el Movistar Arena, frente al Lyon-Villeurbanne. Una cita en la que el Real Madrid buscará confirmar que este triunfo no es un simple destello, sino el primer paso hacia una temporada sólida y ambiciosa.