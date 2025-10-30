Real Madrid - Fenerbahçe, en directo hoy

Fin del segundo cuarto. Descanso Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] Tiempo muerto Canasta de Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bonzie Colson El balón sale fuera. Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles Metecan Birsen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon. Triple de Theo Maledon [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares Theo Maledon [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional 1ª falta personal de Metecan Birsen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Metecan Birsen Metecan Birsen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon. Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Talen Horton-Tucker Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Talen Horton-Tucker 1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Mikael Jantunen El balón sale fuera tras un mal pase de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] Theo Maledon [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional 3ª falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Wade Baldwin IV Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Theo Maledon Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Metecan Birsen Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Metecan Birsen Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Wade Baldwin IV Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Trey Lyles Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Nicolo Melli Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker. Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos. 2ª Falta personal de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Usman Garuba en la lucha por un rebote ofensivo. Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple Tiempo muerto Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Primera falta personal de Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Facundo Campazzo Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tarik Biberovic. Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Wade Baldwin IV El balón sale fuera. Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bandeja por un tapón de Usman Garuba Usman Garuba [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Talen Horton-Tucker Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker. Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Bonzie Colson. Canasta de Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] Mario Hezonja [Real Madrid] falla la bandeja, pero Usman Garuba realiza un palmeo y consigue anotar. Rebote ofensivo de Gabriele Procida [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Bonzie Colson. Primera falta personal de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Facundo Campazzo Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba. Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid] Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple lejano. Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Khem Birch en la lucha por un rebote defensivo. Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon Tiempo muerto Triple de Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Talen Horton-Tucker 1ª Falta personal en ataque de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Devon Hall Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Edy Tavares Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker. Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Devon Hall Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos. Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. El balón sale fuera tras un mal pase de Trey Lyles [Real Madrid] Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Andrés Feliz Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Tarik Biberovic Gabriel Deck [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote Trey Lyles [Real Madrid] falla la bandeja Trey Lyles [Real Madrid] roba el balón a Devon Hall Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck 1ª Falta personal en ataque de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Andrés Feliz Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Theo Maledon Canasta de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Talen Horton-Tucker El balón sale fuera. Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli. Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre Técnica de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] Primera falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Theo Maledon Primera falta personal de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Gabriel Deck Canasta de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Wade Baldwin IV Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Armando Bacot Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Theo Maledon Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles. Tiempo muerto Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Gabriel Deck Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. Facundo Campazzo [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Scottie Wilbekin Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos. Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El balón se va fuera. Triple de Trey Lyles [Real Madrid] Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Scottie Wilbekin Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Edy Tavares [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional 1ª falta personal de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Armando Bacot Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. Inicio del partido
