Suscribete a
ABC Premium
Real Madrid
Real Madrid
49
22
Descanso
Fenerbahçe
Fenerbahçe
  • 1º Cuarto: 25-16
  • 2º Cuarto: 24-6

Euroliga. Jueves 30/10 21:00h. Estadio Movistar Arena.

baloncesto / euroliga

Real Madrid - Fenerbahçe, en directo hoy

Sigue en directo el partido correspondiente a la octava jornada de la Euroliga de baloncesto

Resultados y clasificación de la Euroliga

Real Madrid - Fenerbahçe, en directo hoy

49 - 22Icono
Fin del segundo cuarto. Descanso
49 - 22Icono
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
47 - 22Icono
Tiempo muerto
47 - 22Icono
Canasta de Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul]

47 - 20Icono
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bonzie Colson
47 - 20Icono
El balón sale fuera.
47 - 20Icono
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
47 - 20Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles

45 - 20Icono
Metecan Birsen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
45 - 20Icono
Triple de Theo Maledon [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
42 - 20Icono
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
42 - 20Icono
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional

41 - 20Icono
1ª falta personal de Metecan Birsen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
41 - 20Icono
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Metecan Birsen
39 - 20Icono
Metecan Birsen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
39 - 20Icono
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Talen Horton-Tucker

39 - 20Icono
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Talen Horton-Tucker
39 - 20Icono
1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Mikael Jantunen
39 - 20Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul]
39 - 20Icono
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional

38 - 20Icono
3ª falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
38 - 20Icono
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Wade Baldwin IV
36 - 20Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Theo Maledon
36 - 20Icono
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

36 - 20Icono
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Metecan Birsen
36 - 20Icono
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Metecan Birsen
36 - 20Icono
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Wade Baldwin IV
36 - 20Icono
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Trey Lyles

36 - 20Icono
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
36 - 20Icono
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Nicolo Melli
36 - 20Icono
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
36 - 20Icono
Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.

36 - 20Icono
Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
36 - 20Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
35 - 20Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
34 - 20Icono
2ª Falta personal de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.

34 - 20Icono
2ª Falta personal de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Usman Garuba en la lucha por un rebote ofensivo.
34 - 20Icono
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple
34 - 20Icono
Tiempo muerto
34 - 20Icono
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque

31 - 20Icono
Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba
31 - 20Icono
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
29 - 20Icono
Primera falta personal de Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Facundo Campazzo
29 - 20Icono
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba

29 - 20Icono
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tarik Biberovic.
29 - 20Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
29 - 20Icono
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Wade Baldwin IV
29 - 20Icono
El balón sale fuera.

29 - 20Icono
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bandeja por un tapón de Usman Garuba
29 - 20Icono
Usman Garuba [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Talen Horton-Tucker
29 - 20Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
29 - 20Icono
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.

29 - 20Icono
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Bonzie Colson.
29 - 20Icono
Canasta de Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul]
29 - 18Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la bandeja, pero Usman Garuba realiza un palmeo y consigue anotar.
27 - 18Icono
Rebote ofensivo de Gabriele Procida [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta

27 - 18Icono
Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
27 - 16Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Bonzie Colson.
27 - 16Icono
Primera falta personal de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Facundo Campazzo
27 - 16Icono
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.

27 - 16Icono
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
25 - 16Icono
Inicio del segundo cuarto
25 - 16Icono
Fin del primer cuarto
25 - 16Icono
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple lejano.

25 - 16Icono
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
25 - 15Icono
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
25 - 15Icono
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Khem Birch en la lucha por un rebote defensivo.
25 - 15Icono
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple

25 - 15Icono
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
22 - 15Icono
Tiempo muerto
22 - 15Icono
Triple de Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Talen Horton-Tucker
22 - 12Icono
1ª Falta personal en ataque de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Devon Hall

22 - 12Icono
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
22 - 12Icono
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Edy Tavares
22 - 12Icono
Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
22 - 9Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.

22 - 9Icono
Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Devon Hall
22 - 6Icono
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
21 - 6Icono
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
20 - 6Icono
1ª Falta personal de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.

20 - 6Icono
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
20 - 6Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Trey Lyles [Real Madrid]
20 - 6Icono
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
20 - 6Icono
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Andrés Feliz

20 - 6Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Tarik Biberovic
20 - 6Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
20 - 6Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la bandeja
20 - 6Icono
Trey Lyles [Real Madrid] roba el balón a Devon Hall

20 - 6Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck
18 - 6Icono
1ª Falta personal en ataque de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Andrés Feliz
18 - 6Icono
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Theo Maledon
18 - 6Icono
Canasta de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Talen Horton-Tucker

18 - 4Icono
El balón sale fuera.
18 - 4Icono
Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
18 - 4Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli.
18 - 4Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

17 - 4Icono
Técnica de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
17 - 4Icono
Primera falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Theo Maledon
17 - 4Icono
Primera falta personal de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Gabriel Deck
17 - 4Icono
Canasta de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Wade Baldwin IV

17 - 2Icono
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Armando Bacot
17 - 2Icono
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Theo Maledon
17 - 2Icono
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
17 - 2Icono
Tiempo muerto

17 - 2Icono
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Gabriel Deck
14 - 2Icono
Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
14 - 2Icono
Facundo Campazzo [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Scottie Wilbekin
14 - 2Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

13 - 2Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
12 - 2Icono
1ª Falta personal de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
12 - 2Icono
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El balón se va fuera.
12 - 2Icono
Triple de Trey Lyles [Real Madrid]

9 - 2Icono
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
9 - 0Icono
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Scottie Wilbekin
9 - 0Icono
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
6 - 0Icono
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

6 - 0Icono
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3 - 0Icono
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3 - 0Icono
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
2 - 0Icono
1ª falta personal de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

2 - 0Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Armando Bacot
0 - 0Icono
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
0 - 0Icono
Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
0 - 0Icono
Inicio del partido

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app