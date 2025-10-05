El Real Madrid derrota con autoridad al Gran Canaria en su debut liguero

Solo estaba de parranda: el Real Madrid de Sergio Scariolo, tras un inicio de temporada algo atolondrado, se sirve del rebufo de su remontada frente al Olympiacos y vence al Dreamland Gran Canaria sin sobresalto alguno, 81 a 71, en la primera jornada de la Liga ACB 2025/26.

El mismo entrenador, en la rueda de prensa posterior al partido, quiso destacar la labor de su equipo: «Hemos hecho cosas muy buenas y todavía quedan muchas por mejorar, algo típico del inicio de temporada. Somos un equipo con muchos jugadores nuevos. (...) Considerando que es un partido dado dos días después de un gran esfuerzo en Euroliga y contra un buen rival como el Gran Canaria, hay que aceptarlo y estar satisfecho».

Así, el Real Madrid proclama el inicio de la defensa de su corona. El Gran Canaria, a la estela de la puntuación local durante todo el partido, alegoría del huso horario, anduvo errático —o quizá solo desafortunado— especialmente en sus tiros de tres, con apenas un 32.14% de conversión —por un 46.67% del Real Madrid—.

En tiros de dos sí guardaron una muy mejor tasa (56.67%), lo cual es doblemente revelador: buena puntería, sí, pero entonces poco volumen de tiros, lo cual puede ser indicativo de tantas cosas como de ninguna. Y así arrancó el asunto, con un sólido 8 a 0 que a la larga tendería a mantenerse, aunque el Gran Canaria logró aguantar el semblante durante el primer cuarto.

Pero llegó David Krämer. Debe de ser que el tipo pasó la noche anterior viendo las películas de su tocayo John, el de 'Saw', porque desde luego terminó por diseñar planes similares para sus rivales, con su corazón tinerfeño en el puño. Encestó dos triples igual de pulcros que su bigote, y registró un total de 10 puntos, como también el estelar Trey Lyles.

En cualquiera de los casos, este equipo no se entiende sin Sergio Llull y Facundo Campazzo. Son como un matrimonio de padres solteros; dos amigos de toda la vida al cuidado de un mismo hijo. El menorquín coló un triple asombroso al término del tercer cuarto que fue inmediatamente seguido por otro incluso más espectacular de Chuma Okeke, justo sobre la bocina.

Aquellos seis puntos cayeron sobre el Gran Canaria como un martillazo de juez: 11 puntos abajo en el descanso, en el tercer cuarto sus jugadores se encontraron de repente más atinados, y se disponían a afrontar el último a tan solo nueve de distancia. El Movistar Arena, entregado al espectáculo, celebró con ahínco sendos triples del '23' y del '8'.

Ya sí, en el susodicho último cuarto la cuota de puntos disminuyó considerablemente (10-15) hasta cerrarse en 81 a 71. Destacó también en el Real Madrid el debut del canterano letón Gunars Grinvalds, quien en un minuto de juego logró anotar un mismo punto de tiro libre. La grada, de nuevo, le acogió con ilusión. Apenas tiene 17 años... Llegan tiempos de villanos con glamur y superhéroes con ojeras.