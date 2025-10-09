baloncesto / Euroliga
Real Madrid - Asvel, estadísticas del partido
Consulta todos los números del duelo correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga
Equipos
RMC
LDLC Asvel Villeurbanne
Tiros de 2
3 Intentos 1
3 Canastas 0
100.00 % Aciertos 0.00
Tiros de 3
4 Intentos 3
3 Canastas 2
75.00 %Aciertos 66.67
Tiros libres
2 Intentos 0
1 Canastas 0
50.00 %Aciertos nan
Rebotes
2 Total 0
0 Ofensivos 0
2 Defensivos 0
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
5 Asistencias 0
0 Pérdidas 2
2 Recuperaciones 0
Jugadores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0 T. Lyles
|2
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|6 Alberto Abalde
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8 Chuma Okeke
|0
|6
|0 / 0
|2 / 2
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|3
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|5
|0
|1
|0
|7
|23 Sergio Llull
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11 Mario Hezonja
|3
|1
|0 / 0
|0 / 0
|1 / 2
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|14 Gabriel Deck
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20 Bruno Fernando
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 Walter Samuel Tavares
|3
|6
|3 / 3
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|1 David Kramer
|3
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|12 Theo Maledon
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Los mejores
|LDLC Asvel Villeurbanne
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|8 Melvin Ajinca
|2
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-3
|11 Edwin Jackson
|3
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|3 Shaquille Harrison
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7 Thomas Heurtel
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12 Nando de Colo
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 David Lighty
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|94 Armel Traoré
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24 Mbaye Ndiaye
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10 Bodian Massa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Puntos
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|6
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|6
|Edwin Jackson
|LDLC Asvel Villeurbanne
|3
|T. Lyles
|Real Madrid
|3
|Faltas cometidas
|Melvin Ajinca
|LDLC Asvel Villeurbanne
|1
|Bodian Massa
|LDLC Asvel Villeurbanne
|0
|Alberto Abalde
|Real Madrid
|0
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|0
|Rebotes ofensivos
|Bodian Massa
|LDLC Asvel Villeurbanne
|0
|Alberto Abalde
|Real Madrid
|0
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|0
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|0
|Rebotes defensivos
|David Kramer
|Real Madrid
|1
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|1
|Alberto Abalde
|Real Madrid
|0
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|0
|Asistencias
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|5
|Bodian Massa
|LDLC Asvel Villeurbanne
|0
|Alberto Abalde
|Real Madrid
|0
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|0
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete