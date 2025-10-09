Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
16
6
1º cuarto
LDLC Asvel Villeurbanne
LDLC Asvel Villeurbanne
  • 1º Cuarto: 16-6

Euroliga. Jueves 09/10 21:00h. Estadio Movistar Arena.

baloncesto / Euroliga

Real Madrid - Asvel, estadísticas del partido

Consulta todos los números del duelo correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga

Real Madrid - Asvel, estadísticas del partido

Equipos

Real Madrid RMC
LDLC Asvel Villeurbanne LDLC Asvel Villeurbanne
Tiros de 2
3 Intentos 1
3 Canastas 0
100.00 % Aciertos 0.00
Tiros de 3
4 Intentos 3
3 Canastas 2
75.00 %Aciertos 66.67
Tiros libres
2 Intentos 0
1 Canastas 0
50.00 %Aciertos nan
Rebotes
2 Total 0
0 Ofensivos 0
2 Defensivos 0
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
5 Asistencias 0
0 Pérdidas 2
2 Recuperaciones 0
Jugadores
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo000
0 T. Lyles233
6 Alberto Abalde000
8 Chuma Okeke066
24 Andres Rafael Feliz Sarita307
23 Sergio Llull000
11 Mario Hezonja313
14 Gabriel Deck000
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba000
20 Bruno Fernando000
22 Walter Samuel Tavares367
1 David Kramer300
12 Theo Maledon000
9 Gabriele Procida000
LDLC Asvel VilleurbanneMJPTOSVAL
8 Melvin Ajinca20-3
11 Edwin Jackson333
3 Shaquille Harrison000
7 Thomas Heurtel000
12 Nando de Colo000
23 David Lighty00-1
94 Armel Traoré000
24 Mbaye Ndiaye000
10 Bodian Massa000
Los mejores
Puntos
Chuma OkekeReal Madrid6
Walter Samuel TavaresReal Madrid6
Edwin JacksonLDLC Asvel Villeurbanne3
T. LylesReal Madrid3
Faltas cometidas
Melvin AjincaLDLC Asvel Villeurbanne1
Bodian MassaLDLC Asvel Villeurbanne0
Alberto AbaldeReal Madrid0
Chuma OkekeReal Madrid0
Rebotes ofensivos
Bodian MassaLDLC Asvel Villeurbanne0
Alberto AbaldeReal Madrid0
Chuma OkekeReal Madrid0
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid0
Rebotes defensivos
David KramerReal Madrid1
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid1
Alberto AbaldeReal Madrid0
Chuma OkekeReal Madrid0
Asistencias
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid5
Bodian MassaLDLC Asvel Villeurbanne0
Alberto AbaldeReal Madrid0
Chuma OkekeReal Madrid0
