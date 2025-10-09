Real Madrid - Asvel, en directo hoy

Tiempo muerto Primera falta personal de Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Mario Hezonja Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a David Lighty Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote David Kramer [Real Madrid] falla el triple Andrés Feliz [Real Madrid] roba el balón a Melvin Ajinca Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] Primera falta personal de Bastien Vautier [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Edy Tavares Triple de Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne] Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos. Glynn Watson [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la bomba. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz Triple de Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para David Kramer. Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz Inicio del partido
