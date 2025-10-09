Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
16
6
1º cuarto
LDLC Asvel Villeurbanne
LDLC Asvel Villeurbanne
  • 1º Cuarto: 16-6

Euroliga. Jueves 09/10 21:00h. Estadio Movistar Arena.

baloncesto / euroliga

Real Madrid - Asvel, en directo hoy

Sigue en directo el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga

Así está la clasificación de la Euroliga

Real Madrid - Asvel, en directo hoy

16 - 6Icono
Tiempo muerto
16 - 6Icono
Primera falta personal de Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Mario Hezonja
16 - 6Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a David Lighty
16 - 6Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

14 - 6Icono
Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
14 - 6Icono
David Kramer [Real Madrid] falla el triple
14 - 6Icono
Andrés Feliz [Real Madrid] roba el balón a Melvin Ajinca
14 - 6Icono
Triple de Chuma Okeke [Real Madrid]

11 - 6Icono
Primera falta personal de Bastien Vautier [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Edy Tavares
11 - 6Icono
Triple de Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne]
11 - 3Icono
Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
8 - 3Icono
Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote

8 - 3Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre
8 - 3Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
7 - 3Icono
1ª Falta personal de Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
7 - 3Icono
Glynn Watson [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la bomba. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.

7 - 3Icono
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
4 - 3Icono
Triple de Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne]
4 - 0Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
2 - 0Icono
Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para David Kramer.

2 - 0Icono
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
0 - 0Icono
Inicio del partido

