Sin público contra los equipos israelíes

Aunque el acuerdo de paz entre Israel y Hamás sea ya una realidad, los ecos de la guerra aún retumban, escenario que será más que palpable durante los próximos días en territorio español. Tenerife, Manresa y Valencia reciben esta semana a tres ... equipos israelíes en sus respectivas competiciones europeas, una situación que ha reactivado a los grupos propalestinos y que ha obligado a construir un amplio dispositivo de seguridad y a tomar medidas extraordinarias.

Tras una semana de mucha presión, en la que incluso cargos políticos pidieron la cancelación de dichos encuentros, Tenerife y Manresa decidieron el domingo que las visitas del Bnei Penlink Herzliya y del Hapoel Bank Yahav de Jerusalén, la primera programada para hoy y la segunda para mañana, sean a puerta cerrada. Sin embargo, la mera presencia de los conjuntos israelíes ha generado que diversos colectivos hayan organizado protestas contra los mismos.

Palestina BDS Tenerife (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) ejecutará una cacerolada y una manifestación en las inmediaciones del estadio del Tenerife desde la 16.00 horas. No obstante, en Manresa irán más allá. Prou complicitat amb Israel (Basta de complicidad con Israel), Boicot ICL y Comunitat Palestina de Catalunya intentarán que se cancele el encuentro, un movimiento arriesgado que además cuenta con el apoyo de la mayoría de peñas del equipo catalán, que nunca han visto con buenos ojos la celebración del choque.

Mientras, en Valencia aún no han tomado una decisión definitiva. Ayer, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pidió que el duelo ante el Hapoel de Tel Aviv, que se disputará mañana a las 20.30 horas, fuese sin público para garantizar la seguridad de los ciudadanos. De momento, los naranjas han cancelado la venta de entradas y solo los abonados podrán llenar las gradas. Pese a todo, no se descarta que en las próximas horas siga los pasos de Tenerife y Manresa.