Suscribete a
ABC Premium

baloncesto

Sin público contra los equipos israelíes

Tenerife, Manresa y quizás Valencia vaciarán sus gradas por seguridad

El Madrid prueba de su propia medicina ante el Baskonia

Micic, estrella del Hapoel Tel Aviv
Micic, estrella del Hapoel Tel Aviv HTA

David Maroto y Pablo Lodeiro Fernández

Valencia

Aunque el acuerdo de paz entre Israel y Hamás sea ya una realidad, los ecos de la guerra aún retumban, escenario que será más que palpable durante los próximos días en territorio español. Tenerife, Manresa y Valencia reciben esta semana a tres ... equipos israelíes en sus respectivas competiciones europeas, una situación que ha reactivado a los grupos propalestinos y que ha obligado a construir un amplio dispositivo de seguridad y a tomar medidas extraordinarias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app