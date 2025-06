El peor Barcelona desde 1993: el club azulgrana suma su segundo año seguido en blanco

La sección de baloncesto del Barcelona está en crisis. Segundo año consecutivo en el que los culés cierran el ejercicio en blanco, algo que no sucedía desde hace 32 años. Habría que remontarse al siglo pasado, el verano de 1993, para encontrar una racha ... tan negativa y que deja muy lejos el último trofeo que entró en las vitrinas del Palau, la Liga Endesa de 2023. A pesar de unos datos tan hirientes, desde las oficinas del club se minimiza la mala temporada, que concluyó este pasado domingo tras la eliminación en los playoffs ante Unicaja. «Estuvimos a una canasta de la Final Four y hemos luchado contra un equipo, Unicaja, que pelea por todos los títulos. Hemos llegado fundidos y el esfuerzo ha sido inmenso», justificaba Juan Carlos Navarro, director general de la sección. Tanto que no se plantea el relevo del entrenador. Joan Peñarroya tiene contrato hasta 2026.

Más allá de los pocos recursos destinados a reforzar una sección acostumbrada a pelear por todo, el Barcelona se ha visto muy castigado por las lesiones de jugadores importantes como Laprovittola, Juan Núñez, Chimezie Neto o Kevin Punter (este último en los minutos finales del único partido de Copa disputado por los culés). No se acertó con la incorporación del base Raulzinho Neto, despedido tras dos partidos y siete minutos. Se rozó el ridículo con el frustrado fichaje de Thomas Heurtel. Y se vivió la deserción del canterano Dame Sarr cuando comenzaba a despuntar. Y el nuevo proyecto no pinta bien, con el futuro en el aire de Willy Hernangómez y Álex Abrines y las posibles salidas de Justin Anderson y Youssoupha Fall. Noticia Relacionada Unicaja cree en los milagros y se cita con el Real Madrid en semifinales Javier Asprón Hoy se inician las semifinales de la ACB al mejor de cinco partidos. este martes abren la serie por un puesto en la final Valencia y Tenerife. El miércoles será el turno del Real Madrid y el Unicaja.

