Las opciones de España para avanzar en el Eurobasket tras su derrota ante Italia

La derrota de la selección española ante Italia (67-63), segunda en la primera fase del Eurobasket 2025 tras la del debut ante Georgia, deja al conjunto dirigido por Sergio Scariolo ante un complicado escenario. Dependiendo de lo que hagan ante Grecia en su siguiente partido y de lo que suceda en el resto de duelos del Grupo C, los defensores del título, en pleno relevo generacional, podrían acabar segundos, terceros o cuartos y con un billete para los octavos de final, pero también eliminados del torneo a las primeras de cambio.

Tras la sorprendente derrota ante Georgia, los triunfos ante Bosnia-Herzegovina y Chipre mejoraron las opciones españolas, pero el revés ante Italia obligará a que los de Scariolo, que se despide de la selección en este torneo antes de tomar las riendas del Real Madrid, se jueguen su futuro nada menos que ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, superestrella de la NBA. Los helenos ya están clasificados, pero serán un rival temible en la última jornada de la primera fase (jueves, 20.30 horas).

Mientras trata de derrotar a la selección griega, España tendrá un ojo puesto en los otros choques de su grupo, pues sus opciones variarán en función de lo que pase sobre su pista y el resto de encuentros.

España será quinta y caerá eliminada si...

Sufre una derrota frente a Antetokounmpo y compañía y se produce también un triunfo de Bosnia ante Georgia. El resultado sería la eliminación de la vigente campeona, un equipo que ha estado en el podio en las siete últimas ediciones del Eurobasket, con cuatro títulos, un subcampeonato y dos terceros puestos.

España será cuarta si...

La selección de Scariolo cae derrotada ante Grecia pero al mismo tiempo Georgia consigue imponerse en su partido frente a Bosnia. El choque será a vida o muerte también para ambas selecciones, pues necesitan la victoria para estar sí o sí en los octavos de final. La cuarta plaza daría el pase a España a la siguiente ronda.

España será tercera si...

Consigue vencer al equipo liderado por la estrella griega de la NBA por un margen de hasta 27 puntos y a su vez la selección de Georgia bate en la pista a Bosnia. Como tercera tendría a priori un choque más asequible que si logra la clasificación con la cuarta plaza.

España será segunda si...

Vence a Grecia en su partido de este jueves, Bosnia consigue derrotar a Georgia e Italia vence a Chipre. Sin embargo, si es Georgia la que logra el triunfo frente a Bosnia la tarea se complica para los de Scariolo, que para acabar segundos de grupo tendrían que ganar a Antetokounmpo y compañía por 28 puntos o más, una empresa de lo más complicada.