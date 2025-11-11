Suscribete a
Olivier Rioux, un niño más alto que Manute Bol

El canadiense, a los 19 años y de 2,36 metros, acaba de convertirse en el jugador de más estatura de la historia del básquet estadounidense, superando al mito del gigante africano

El Barça se habitúa a tocar fondo

Rioux, durante su debut con la Universidad de Florida
Aunque el baloncesto haya sufrido una profunda mutación en los últimos años, ahora imperantes la flexibilidad en las posiciones, el tiro de tres puntos y las posesiones de cinco segundos o menos, este deporte aún siente debilidad por los centímetros, por los gigantes. Hombres como ... Nikola Jokic (2,11 metros), Victor Wembanyama (2,24), Chet Holmgren (2,16) o Giannis Antetokounmpo (2,11) escenifican la teoría, todos ellos pertenecientes a la monarquía de la NBA, y es por eso que los ojeadores de la mejor liga del mundo siempre están pendientes de la formación de una nueva cordillera montañosa que pueda marcar las diferencias en el futuro. Olivier Rioux, nacido hace 19 años en Montreal, Canadá, aspira a ser el último espécimen de la raza titánica pues, en tan solo un partido, ya ha hecho historia en el parquet.

