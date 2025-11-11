Olivier Rioux, un niño más alto que Manute Bol

Aunque el baloncesto haya sufrido una profunda mutación en los últimos años, ahora imperantes la flexibilidad en las posiciones, el tiro de tres puntos y las posesiones de cinco segundos o menos, este deporte aún siente debilidad por los centímetros, por los gigantes. Hombres como ... Nikola Jokic (2,11 metros), Victor Wembanyama (2,24), Chet Holmgren (2,16) o Giannis Antetokounmpo (2,11) escenifican la teoría, todos ellos pertenecientes a la monarquía de la NBA, y es por eso que los ojeadores de la mejor liga del mundo siempre están pendientes de la formación de una nueva cordillera montañosa que pueda marcar las diferencias en el futuro. Olivier Rioux, nacido hace 19 años en Montreal, Canadá, aspira a ser el último espécimen de la raza titánica pues, en tan solo un partido, ya ha hecho historia en el parquet.

El pasado viernes, el pívot se convirtió en el jugador más alto en disputar un encuentro en Estados Unidos gracias a su debut con la Universidad de Florida en la NCAA, la liga universitaria, en la victoria contra sus vecinos de North Florida (104-64). Sus 2,36 metros de estatura y 2,44 de envergadura fueron los culpables, unas cifras inéditas y que empequeñecen a los más grandes de este deporte, como el icónico sursudanés Manute Bol, que con 231 centímetros fue el atleta más alto de la historia de la NBA al estrenarse en 1985 con los Washington Bullets.

Rioux supera en cinco centímetros al ya fallecido jugador africano y, desde hace años, es toda una sensación al otro lado del Atlántico. De hecho, saltó a la fama cuando, en 2021, el Libro Guinness de los Récords lo nombró el adolescente más alto del mundo: tenía 15 años y ya alcanzaba los 2,26 metros. Sin embargo, este singular niño ya apuntaba a la canasta desde su nacimiento.

En su primer mes de vida pesaba más de siete kilos y en la guardería sobrepasaba el metro y medio. Es por eso que sus padres, Jean-François Rioux y Anne Gariépy, ambos descendientes de inmigrantes franceses y exjugadores de voleibol, decidieron enrolarlo en un club de básquet de su barrio, Terrebonne, cuando cumplió las cinco primaveras. Como era lógico, pronto empezó a despuntar y era común que los equipos rivales pidieran su documentación antes de los encuentros. «No podían creerse que solo tuviera cinco años, le sacaba varias cabezas al más alto del otro bando», explicó el propio Rioux en una entrevista hace años. Como era de esperar, las noticias sobre el gigante canadiense volaron como el viento y, en 2013, apareció el escudo más laureado, el Real Madrid.

Noticia Relacionada Trey Lyles, el nuevo ídolo del Madrid que se forjó en el hockey sobre hielo Pablo Lodeiro El ala pívot, autor de 29 puntos contra el Barça, no tenía al baloncesto como prioridad durante su infancia en Canadá

Ese mismo año, Rioux fue invitado por el conjunto galo Frenchy Phenoms para disputar un torneo en Europa. Los blancos también participaron y, tras un par de jugadas, decidieron pasar al ataque. Lo reclutaron, lo llevaron a la capital española y jugó varios encuentros vestido de merengue, como un torneo sub-13 en la localidad catalana de Castelldefels. Incluso le dio tiempo a visitar un entrenamiento del equipo de fútbol y sacarse fotos con iconos de la talla de Benzema, Sergio Ramos, Vinicius o Courtois.

Pese a las expectativas, su estancia en España no acabó de cuajar y pronto volvió a Norteamérica, donde prosiguió su formación en Florida. La anterior campaña, ya firmado por los 'Gators', declinó debutar para pulir sus habilidades, consciente de que ser un gigante no basta para triunfar al más alto nivel. Un sacrificio que tuvo premio la semana pasada, cuando, al fin, saltó a pista y vio cómo todo un estadio coreaba su nombre. Se desconoce el techo de Rioux, aunque hacer historia en un debut no está al alcance de cualquiera.