Baloncesto

Nueva exhibición ofensiva del Real Madrid y liderato en la ACB

Liga Endesa | Jornada 8

Tras firmar cien puntos en Euroliga ante el Zalgiris, los de Scariolo logran en Granada su mejor anotación de la temporada

Hezonja, forzado, tira a canasta
Hezonja, forzado, tira a canasta

ABC

El ataque blanco está de dulce. Tras firmar cien puntos en la ajustada victoria sobre el Zalgiris Kaunas el jueves en la Euroliga, el Real Madrid venció este sábado al Covirán Granada con su mejor ejercicio anotador de la temporada. En su sexta victoria ... consecutiva en la Liga Endesa, el equipo de Sergio Scariolo asaltó el pabellón del conjunto actuación con un 100-111, en el que brillaron Theo Maledon (18 puntos, 10 asistencias y 26 de valoración) y Mario Hezonja (14 de sus 20 puntos en el último cuarto).

