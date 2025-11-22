Nueva exhibición ofensiva del Real Madrid y liderato en la ACB

El ataque blanco está de dulce. Tras firmar cien puntos en la ajustada victoria sobre el Zalgiris Kaunas el jueves en la Euroliga, el Real Madrid venció este sábado al Covirán Granada con su mejor ejercicio anotador de la temporada. En su sexta victoria ... consecutiva en la Liga Endesa, el equipo de Sergio Scariolo asaltó el pabellón del conjunto actuación con un 100-111, en el que brillaron Theo Maledon (18 puntos, 10 asistencias y 26 de valoración) y Mario Hezonja (14 de sus 20 puntos en el último cuarto).

Ya desde el primer cuarto las muñecas comenzaron calientes en ambos equipos, volcados más en labores ofensivas que en las ingratas obligaciones en defensa. Sin Campazzo, Deck y Len, que descansaron por decisión del técnico madridista, fueron Llull, Okeke y Maledon los que tiraron del carro y ayudaron a la suma de 30 puntos en el primer acto. Solo con su acierto en el lanzamiento de tres, especialmente por parte de Costa, pudo contrarrestar el Granada el empuje blanco, quedando solo un punto por debajo (29-30).

El segundo cuarto fluctuó según se sentase en el banquillo o se levantase Tavares. Sin la torre blanca en pista Hankins y Bozic se hicieron notar en la zona, ayudando a que los locales se llegaran a poner por delante. Pero con el caboverdiano en acción el caudal ofensivo granadino se frenó y fueron los de Scariolo los que llegaron arriba en el marcador (48-56).

El paso por vestuarios no le sentó mal al Madrid, que amplió la ventaja hasta los 14 puntos, pero una vez más cuando Tavares dejó la pista el Covirán Granada recobró la confianza y el acierto para dar la vuelta incluso al resultado (79-78).

La igualdad se mantuvo en los primeros minutos del último cuarto, hasta que el Madrid metió un punto más de intensidad, en el que fueron fundamentales Abalde y Garuba, y encontraron su mejor versión Maledon y Hezonja para certificar el triunfo y el liderato en la ACB.