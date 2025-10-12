Manresa y La Laguna Tenerife jugarán sus partidos contra equipos israelíes a puerta cerrada

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó el pasado jueves declarar de alto riego los partidos entre el Baxi Manresa y el Hapoel Jerusalem, el Valencia Basket y el Hapoel ... Tel-Aviv y La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya, todos ellos con equipos israelíes visitando España. El motivo, la posible tensión que se pueda generar en torno a la disputa de estos encuentros tras lo sucedido en La Vuelta.

La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio. Además, las fuerzas de seguridad reforzarán sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas.

Tras conocerse esta medida, varios grupos de hinchas del conjunto manresano emitieron un comunicado solicitando la suspensión del partido de su equipo, pues consideraban «absolutamente inaceptable» la presencia de un equipo israelí en su pabellón.

El encuentro de la Eurocup entre el Baxi y el Hapoel Jerusalem está previsto para el miércoles 15 de octubre en el Pavelló Nou Congost de Manresa, el mismo día en el que el Hapoel Tel-Aviv visitará al Valencia Basket en el Roig Arena en partido de la Euroliga. Y un día antes, en el marco de la FIBA Champions League, está previsto que sea el Bnei Herzliya el que visite a La Laguna Tenerife en el Pabellón Santiago Martín.

Ante las declaraciones de partidos de alto riesgo, la petición de los grupos de animación del Manresa y frente a posibles problemas de orden público, dos de los equipos españoles implicados en este triple duelo hispano-israelí, el Manresa y el La Laguna Tenerife, han emitido un comunicado conjunto anunciando que sus encuentros se disputarán a puerta cerrada.

Comunicado conjunto

«Ante los encuentros que los clubes CB Canarias y Bàsquet Manresa debemos disputar en los próximos días frente a equipos de Israel, en el marco de distintas competiciones europeas, y considerando la situación actual, las entidades firmantes manifestamos lo siguiente:

Reiteramos nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte. Rechazamos categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto.

Los clubes implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones a las que estamos inscritos, dado que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones.

En relación a los partidos programados, tras realizar numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en virtud de la información y las recomendaciones recibidas, las dos entidades hemos decidido que:

los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada. Una decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

Las dos entidades emitimos este comunicado de forma conjunta, en defensa de los valores del deporte y con la responsabilidad institucional que exige la actual situación».