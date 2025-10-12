Suscribete a
ABC Premium
Directo
El 43429, Fracción 8ª, Serie 2ª, número premiado del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad

Baloncesto

Manresa y La Laguna Tenerife jugarán sus partidos contra equipos israelíes a puerta cerrada

Emiten un comunicado conjunto «en defensa de los valores del deporte y con la responsabilidad institucional que exige la actual situación»

El Madrid prueba de su propia medicina ante el Baskonia

Jugadores de La Laguna Tenerife
Jugadores de La Laguna Tenerife X
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó el pasado jueves declarar de alto riego los partidos entre el Baxi Manresa y el Hapoel Jerusalem, el Valencia Basket y el Hapoel ... Tel-Aviv y La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya, todos ellos con equipos israelíes visitando España. El motivo, la posible tensión que se pueda generar en torno a la disputa de estos encuentros tras lo sucedido en La Vuelta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app