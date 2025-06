El Madrid sobrevive a los triples del Valencia (102-96) y acaricia el título

El Real Madrid puso la directa hacia el título levantando un partido que se le había puesto cuesta arriba. El Valencia se hizo fuerte desde el exterior y acribilló a los blancos a base de triples pero Llull logró forzar la prórroga de ... forma agónica para acabar ganando el partido y poner el 2-0 en la eliminatoria. Un parcial que deja a los de Chus Mateo a un paso de ganar la Liga ACB.

Festival de triples en el primer cuarto con Valencia acertando desde el tiro exterior en ocho ocasiones. Fulgurante salida del Real Madrid, que llegó a colocarse 16-5 a mediados del primer cuarto, provocando el tiempo muerto de Pedro Martínez. Pero el equipo 'taronja' decidió solucionarlo por la vía rápida y con el acierto de sus lanzadores. Sestina, Costello, Jovic, Montero y Arostegui enjugaron la diferencia y pusieron a los che por delante (17-19). Final igualado que se saldó con dos triples más, uno de Garuba y otro de López-Arostegui para dejar 22-25 sobre la bocina.

Prosiguió el festival de triples en los primeros minutos del segundo cuarto. Montero, Feliz, Badio y Jones colocaron el 29-38. Se iba Valencia en el marcador pero el Madrid ajustó su defensa, los de Martínez perdieron más balones de los permitidos y el electrónico se ajustó 41-42 a falta de minuto y medio. Hezonja colocó al Madrid por delante con un triple estratosférico (46-45) y que después remató con otra canasta a falta de cinco segundos tras una incomprensible pérdida del Valencia. El Madrid se fue con ventaja al descanso (48-45).

Igualado tercer cuarto en el que el valencia seguía imponiendo su fuerza desde la línea de tres puntos. Se desesperaba Chus Mateo cada vez que sus jugadores permitían un tiro exterior. El juego era vertiginoso y daba la sensación de que los jugadores se liberaron del corsé táctico que imponían sus entrenadores para jugar como en el patio del colegio. Este tercer parcial lo ganaba Valencia por dos puntos aunque el Real Madrid encaraba los últimos diez minutos con un punto de ventaja.

A los dos minutos tuvo que pedir tiempo muerto Chus Mateo porque el Valencia se iba de cinco puntos (71-76). No podían los blancos sujetar a los valencianos, que estaban desatados. Todos los tiros les salían bien. Aún así no permitían que se fueran en el marcador y buscaban llegar al último minuto con opciones. Campazzo daba vida al Madrid a falta de dos minutos (87-88) al culminar un parcial de 6-0. Tensión en los últimos segundos. Llull, que no había anotado ni un punto, puso el empate a falta de ocho segundos. El Madrid le dio en la prórroga al Valencia de su propia medicina y le cosió a triples en los dos primeros minutos. Fue definitivo para encarar el partido y la eliminatoria.