baloncesto / euroliga

El Madrid recupera la sonrisa tras calcinar al Fenerbahçe

Los blancos, tras batir a los turcos (84-58), cortan una racha de tres derrotas en la Euroliga

Maledon celebra una canasta ante el Fenerbahçe
Pablo Lodeiro

Tras varias semanas muy irregulares, el Real Madrid al fin volvió a sonreír. Lo hizo a lo grande tras arrasar a un pobre Fenerbahçe (84-58), victoria que le permitió cortar una decepcionante racha de tres derrotas consecutivas en la Euroliga. Los blancos, ... observados de cerca por su nuevo compañero, el ucraniano Alex Len, recuperaron para la causa a Campazzo y Tavares, ambos muy incisivos, y vieron cómo la sangre nueva, representada por Maledon y Lyles, mostró carácter y determinación a la hora de golpear al actual campeón. En esta ocasión no hubo desconexiones, solo buen baloncesto de principio a fin.

