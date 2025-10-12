El Madrid prueba de su propia medicina ante el Baskonia

Acostumbrado el Real Madrid a remontadas descomunales y misiones imposibles, les tocó a los pupilos de Scariolo probar de su propia medicina en Vitoria. Tras arrasar a los vascos en la primera parte y alcanzar una ventaja de 20 puntos, se desintegraron en ... la segunda sin remedio, momento en el que el trío formado por Forrest, Luwawu-Cabarrot y Samanic sacó todo su arsenal para infligirles su primera derrota en la competición doméstica (105-100).

Desde el inicio, el Madrid impuso su ley y el Baskonia fue presa del mal fario. Kurucs, uno de sus fichajes estrella, tuvo que abandonar la pista a los cuatro minutos y medio de partido por un contratiempo físico. Dio la sensación de que, en ese momento, el triunfo se volvió una quimera para los vizcaínos, que fueron presa de un soberbio Lyles. El canadiense sumó tres triples en un santiamén, acciones que, sumadas a las penetraciones de Deck y las asistencias de Campazzo, permitieron a los de Scariolo establecer una amplia diferencia.

El Madrid no aflojaba su yugo ni lo más mínimo, quería conseguir una abultada victoria que llenase su corazón de confianza. Solo el indómito Forrest, ejército de un hombre, conseguía encontrar fisuras en su armazón. El estadounidense siempre se sacaba de la manga alguna floritura y, en la última jugada del segundo cuarto, consiguió engañar a Hezonja para forzar tres tiros libres que redujeron la desventaja vasca a solo nueve puntos.

Tras el paso por los vestuarios, el Baskonia, gracias a los triples de Luwawu-Cabarrot y Samanic, sumó un sensacional parcial que les colocó a solo dos tantos.

Los madridistas, con el agua al cuello, se encomendaron de nuevo a Lyles. Emulando a los vitorianos, utilizó su efectivo disparo para mantener con vida a los suyos hasta el último acto. En el abismo, el Baskonia se vació y, liderado por un incombustible Forrest, aumentó la diferencia local hasta los ocho puntos. El golpe fue inasumible para el Madrid, que no encontró respuesta hasta que el electrónico señaló el final del encuentro.

Nueva derrota del Barça

El Barcelona, que venía de firmar un festival ofensivo ante el Valencia en Euroliga, acusó el cansancio y cedió contra el Lleida en el Palau (86-91). Los visitantes, a rebufo de Agada y Batemon, empujaron hasta los segundos finales, momento en el que dos canastas consecutivas de Ejim sellaron la histórica victoria.