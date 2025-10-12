Suscribete a
baloncesto / liga acb

El Madrid prueba de su propia medicina ante el Baskonia

Los blancos ceden una ventaja de 20 puntos y suman su primera derrota liguera (105-100)

Resultados y clasificación de la liga ACB

Campazzo intenta penetrar ante la defensa del Baskonia
Pablo Lodeiro

Acostumbrado el Real Madrid a remontadas descomunales y misiones imposibles, les tocó a los pupilos de Scariolo probar de su propia medicina en Vitoria. Tras arrasar a los vascos en la primera parte y alcanzar una ventaja de 20 puntos, se desintegraron en ... la segunda sin remedio, momento en el que el trío formado por Forrest, Luwawu-Cabarrot y Samanic sacó todo su arsenal para infligirles su primera derrota en la competición doméstica (105-100).

