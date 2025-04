El Madrid sucumbe ante el París y solo le queda una bala para estar en playoffs

El Real Madrid falló cuando no debía. Tras 15 victorias consecutivas, los blancos sucumbieron ante el París (73-81), justo vencedor gracias en parte a un salvaje encuentro de T.J. Shorts (23 puntos), y se quedan sin margen de error si ... quieren estar en los playoffs de la Euroliga. No estuvieron finos los pupilos de Mateo, que fueron a remolque casi todo el duelo y, cuando los galos sufrieron una terrible sequía anotadora, no tuvieron ni fe ni contundencia para acometer la remontada. El viernes se las verán con el Estrella Roja, último tren para evitar lo que sería un ridículo de calado.

El diablo Shorts, 1,75 metros de puro talento, solo tardó unos segundos en adueñarse del encuentro. Los primeros siete puntos del París llevaron su firma pero, como en el último duelo entre ambos bandos, hace solo dos semanas, el Madrid decidió igualar el anárquico ritmo de los galos para cortocircuitarles, una fórmula que le permitió contrarrestar el impacto del base estadounidense. El cuadro arbitral, consciente de la alta tensión que emanaba el Movistar Arena, no dudó en mandar un claro aviso y castigó a Tavares con dos faltas, una de ellas técnica, de manera consecutiva. Los estrictos colegiados permitieron bajarle las pulsaciones a un duelo que no daba tregua. En ese momento, el París firmó un potente parcial que le permitió acabar el primer cuarto con ventaja (22-27). La respuesta local fue aplicarse en defensa, estaba muy bien Campazzo sobre Shorts, aunque los triples eran cíclicos en el bando galo y la diferencia no disminuía. Si los ataques franceses eran todo decisión y valentía, en el bando merengue reinaba cierta falta de conexión, al menos hasta que un triple de Campazzo y un espectacular eslalon de Garuba, zafándose de varios defensores, lo colocó a dos puntos. Puñetazo que devolvió a la perfección el anárquico Hifi que, con ocho puntos consecutivos, dos triples incluidos, frenó la remontada madridista. Los de Chus Mateo volvieron a colapsar en ataque, no anotaban ni desde la larga distancia ni en la zona, y una nueva virguería de Shorts supuso un duro golpe antes del descanso (36-46). Tavares, que solo había podido disputar tres minutos en la primera mitad, comenzó a martirizar el aro parisino. Sin embargo, el problema de los locales estaba en el otro lado de la cancha, ya que ni Mateo ni sus pupilos conseguían encontrar un dique para contener a Shorts, que iba camino de una actuación histórica. En el ecuador del tercer cuarto llevaba 15 puntos, puñaladas que tenían desquiciado al Madrid. Era Abalde, por sorpresa, el único de su bando que conseguía sumar con regularidad, acciones que, sumadas a una bandeja de Campazzo, redujeron la diferencia a seis tantos. Un espejismo, pues tan pronto volvió el californiano a pista, puso más tierra de por medio. Splitter, con muy buena intuición, le juntó en cancha con Hifi, dos versos libres que disolvieron en tiempo récord la zona orquestada por el Madrid. La pegajosa marca de Feliz sobre Shorts y la valentía de Deck provocaron una nueva reacción local y, tras una suspensión de Hezonja, solo eran cuatro puntos la distancia. El último acto se antojaba fascinante (58-62). El dominicano estaba desatado, un auténtico tigre que hacía recular a todo el ejército galo, que transitaba por una sequía anotadora letal y tardó casi tres minutos en sumar su primer canasta. Ibaka estaba tremendo a la hora de sumar rebotes ofensivos y Campazzo, tras varias semanas de baja producción, siempre se colaba hasta el aro. El zarpazo era inminente, se vaciaba el Madrid para asestar el golpe definitivo a un París que parecía descomponerse tras tres cuartos de excelso baloncesto. Fue casi un milagro el triple que firmó Hifi que, sumado al anotado previamente por Jantunen, dio una última bombona de oxígeno a los visitantes, que llegaron al tramo final seis arriba. Cuando más quemaba la bola, Jantunen, de nuevo, volvió a acertar desde la larga distancia, daga que dejó muy tocado al Madrid. Tenía poco más de un minuto para remontar ocho puntos aunque, tras un fallo de Hezonja, sus opciones se evaporaron. Los blancos, ahora sí, están en un buen lío.

