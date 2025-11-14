Lamentable imagen de la Euroliga: ni un solo periodista en la rueda de prensa de Pedro Martínez

Veinte segundos desde que entró por la puerta de la sala de prensa, se sentó, vio el desolador panorama, se levantó y abandonó la estancia. Pedro Martínez, entrenador del Valencia, vivió este jueves en el Adidas Arena de París un episodio que daña sobremanera ... la imagen de la Euroliga, el torneo de clubes de baloncesto teóricamente más importante del mundo, siempre exceptuando a la NBA.

La NBA, poderosa liga profesional estadounidense, siempre ha estado en otra categoría deportiva, pero este capítulo parisino la aleja un poco más aún.

Volviendo a lo vivido por Martínez, tras sentarse en la mesa escuchó al responsable de comunicación del club francés decirle lo siguiente: «Entrenador, puede comenzar con su declaración».

Valencia head coach Pedro Martinez delivered one of the SHORTEST postgame press conferences ever following a loss to Paris 👀



Valencia head coach Pedro Martinez delivered one of the SHORTEST postgame press conferences ever following a loss to Paris 👀

El técnico español, señalando las sillas vacías delante de sus narices, respondió: «¿Aquí? Ok. El resultado es 90-86». Nada más. E inmediatamente se levantó y se fue.

La breve escena ha provocado estupor e indignación en las redes sociales. Numerosos aficionados al baloncesto no aciertan a comprender por qué ningún periodista local ni visitante acudió a interesarse por las reflexiones y opiniones del entrenador del Valencia acerca del partido de la undécima jornada de la Euroliga jugado, y perdido, en París.