Italia premia a Polonara con la capitanía por su heroica lucha contra el cáncer

Italia ha emocionado al mundo del baloncesto este jueves. La selección transalpina, de la mano de su nuevo seleccionador Luca Banchi, anunció una convocatoria de 17 jugadores para los duelos de clasificación correspondientes al Mundial de Qatar de 2027, entre ... los que se encontraban nombres destacados como el de Gabriele Procida, alero del Real Madrid, Nicola Akele (Virtus Bolonia) o Stefano Tonut (Olimpia Milán). Pero, sin duda, lo más sorprendente fue hallar a Achille Polonara entre los elegidos.

El ex del Baskonia, y que actualmente tiene contrato con el Dinamo Sassari de su país natal, lucha desde el pasado junio contra una leucemia mieloide, enfermedad que hace unas semanas le provocó una trombosis que estuvo a punto de ser fatal, pues le indujo un coma de 10 días. Tras despertarse, el ala pívot continúa luchando contra la enfermedad y es por eso que su selección, aunque no pueda vestirse de corto, lo ha incluido en la lista a modo de homenaje, además de mantenerle la capitanía.

«Una semana antes del debut contra Islandia, aquí están los jugadores convocados para el campo de entrenamiento de Tortona. Destaca el nombre de Achille Polonara, quien, a pesar de no poder unirse al equipo, será su capitán», escribía el conjunto itálico en sus redes sociales, que se enfrentará a Islandia el día 27 y a Lituania el 30.

Polonara, como es lógico, no acompañará a sus compañeros durante la concentración, ya que prosigue con su tratamiento y, hace solo nueve días, recibió el alta para volver a casa con su mujer y sus dos hijos. Pese a todo, Italia ha querido reconocer la valentía de uno de sus jugadores más icónicos en los últimos años, pues Polonara ha participado en dos Eurobaskets (2015, 2022), un Mundial (2023) y unos Juegos Olímpicos (Tokio 2020).