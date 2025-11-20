Suscribete a
baloncesto

Italia premia a Polonara con la capitanía por su heroica lucha contra el cáncer

El ex del Baskonia fue diagnosticado de una leucemia el pasado junio y, tras un trasplante, sufrió una embolia que le indujo un coma

LeBron James conquista la última frontera

Polonara, con uno de sus allegados
Pablo Lodeiro

Italia ha emocionado al mundo del baloncesto este jueves. La selección transalpina, de la mano de su nuevo seleccionador Luca Banchi, anunció una convocatoria de 17 jugadores para los duelos de clasificación correspondientes al Mundial de Qatar de 2027, entre ... los que se encontraban nombres destacados como el de Gabriele Procida, alero del Real Madrid, Nicola Akele (Virtus Bolonia) o Stefano Tonut (Olimpia Milán). Pero, sin duda, lo más sorprendente fue hallar a Achille Polonara entre los elegidos.

