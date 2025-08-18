La horrible muerte de Mayar, jugador de baloncesto universitario americano

El mundo del baloncesto universitario estadounidense está de luto por el fatal accidente sufrido este fin de semana por Deng Mayar, alero de 22 años que murió ahogado mientras estaba de vacaciones en Utah, su estado natal.

Mayar se disponía a afrontar la tercera temporada en la Primera División de la Liga NCAA tras ser traspasado de la Universidad de Dakota del Norte a la de Nebraska en Omaha (UNO).

Según los informes policiales, Mayar y un amigo se estaban bañando este sábado en el embalse Blackridge en Herriman, al sur de Salt Lake City. De pronto, y sin que se conozca aún la razón, ambos comenzaron a bracear dando muestras de serias dificultades para mantenerse a flote en el agua.

Intentando ponerse a salvo, el compañero de Mayar, Sa Mafutaga (21 años), nadó intentando ponerse a salvo. Cuando alcanzó la orilla se dio cuenta de que su amigo todavía estaba en apuros, así que regresó para intentar ayudarle. No pudo alcanzarle y estuvo a punto de perecer también, pero fue rescatado por la rápida llegada al embalse de los servicios de emergencias.

Estos, en cambio, nada pudieron hacer nada por Mayar quien, lamentablemente, se hundió y no volvió a salir a la superficie. Los equipos de búsqueda y rescate trabajaron durante toda la tarde y recuperaron su cuerpo del infortunado joven el sábado por la noche.

«Daba miedo. Vimos a la policía pasar corriendo con una camilla, y había una persona allí, muy pálida e inmóvil», declaró a 'Fox 13' Hudsyn Sandoval, residente en la zona y testigo del suceso.

Mafutaga, tras sobrevivir a tan terrible experiencia, fue trasladado a un hospital donde permanece ingresado a la espera de recuperarse y recibir el alta.

«Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Deng. En nombre de nuestra comunidad universitaria, enviamos nuestro más sentido pésame a su familia en este momento difícil —declaró Joanne Li, rectora de la UNO—. También deseamos paz a sus amigos y compañeros de equipo en Omaha, Dakota del Norte, y a la familia de Salt Lake City mientras procesan esta trágica pérdida».

Mayar, de 1,93 metros de altura y criado en Salt Lake City, promedió 6,3 puntos y 4 rebotes en Dakota del Norte la temporada pasada. Terminó con 12 puntos y siete rebotes en la victoria por 92-79 sobre Dakota del Sur en el último partido de Liga de su exequipo.