Un heroico Real Madrid fuerza el cuarto partido contra el Olympiacos

Cometió un error de bulto el Olympiacos, incapaz de rematar a un heroico Real Madrid que, a base de esfuerzo, defensa y el acierto de Campazzo en los últimos minutos, se ganó a pulso prolongar su vida en la Euroliga. Los pupilos ... de Chus Mateo jugarán al menos un duelo más el jueves, de nuevo en Madrid, una ciudad donde lo imposible se convierte en cotidiano. Nadie había conseguido remontar un 2-0 en los cuartos de final hasta que el propio Madrid lo hizo en 2023 ante el Partizan. Quién sabe si este triunfo puede provocar que la historia vuelva a repetirse.

Real Madrid 80 - 72 Olympiacos Tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga Real Madrid Campazzo (9), Abalde (9), Musa (14), Hezonja (14), Tavares (15); Deck (2), Garuba (5), Ibaka (4), Llull (4), Feliz (4).

La baja de Fournier de última hora, autor el francés de 17 puntos en el segundo encuentro de la serie, invitaba al optimismo madridista. Fue Musa el gran protagonista en el inicio ya que, con siete tantos en las primeras posesiones, mandó un claro mensaje al Olympiacos: debería de rozar la perfección si quería sellar su pase a la Final Four en la capital española. El balcánico fue apoyado por Tavares, que destrozaba la zona griega de manera cíclica. Querían los de Chus Mateo abrir brecha a las primeras de cambio aunque no contaron con la irrupción de su excompañero Williams-Goss, un as desde la larga distancia y muy fino a la hora de suministrar balones a Milutinov. Combinación minimizada por Feliz que, con dos bandejas, mantuvo la ventaja local al final del primer cuarto (28-21).

La salud del Madrid parecía sólida y solo emborronada por su floja defensa y por su poca energía a la hora de cerrar el rebote. Esas deficiencias fueron aprovechadas por Lee que, como el pasado jueves, comenzó a anotar sin compasión. Las canastas del estadounidense, sumadas a la sequía de los blancos (solo anotaron dos puntos en los primeros cuatro minutos y medio del periodo), permitieron al Olympiacos, mediante dos tiros libres de Williams-Goss, hacerse con la primera ventaja de la noche. Reaccionaron los locales con un parcial de 6-0, pero habían cometido el error de permitir el renacimiento de los atenienses, que remataron la primera parte con una batería impresionante (38-44).

Cerró filas el Madrid en defensa, la única vía para repeler al arsenal visitante, y se entregó a Hezonja, tan letal al contrataque que permitió a los suyos firmar de nuevo el empate. Eran muchos los esfuerzos merengues, también personificados por Abalde, aunque el Olympiacos siempre encontraba alguna vía para mantenerse a flote, en parte gracias a la resurrección de Vezenkov. Una pequeña sequía anotadora de ambos bandos puso en pausa el tenso duelo, el balón era una liebre y nadie conseguía poseerla. Todo estaba por decidir con la llegada del último acto (58-56).

De nuevo, era el férreo candado de los locales el que escribía el guion. Garuba se imponía en la zona, Vildoza acometía demasiadas pérdidas y la ventaja ascendió hasta los siete puntos, la máxima del encuentro. Ibaka también cuajaba unos buenos minutos, aunque desaprovechó un par de ocasiones muy claras desde la línea de tres que hubiesen supuesto un duro golpe para los de Bartzokas. Abalde, sin embargo, no falló, volaba el Madrid hacia una victoria de calado, una que podría hacer dudar al casi siempre infalible Olympiacos.

Olían sangre los merengues, querían hacer daño a sus rivales, que se deshacían e incluso fallaban ocasiones sin oposición y bajo el aro. Solo el extraordinario talento de Vezenkov, que produjo seis puntos consecutivos, consiguió reducir la distancia a cuatro a falta de tres minutos para el final. Walkup, cuando podía meter miedo, falló dos tiros libres, mientras que Campazzo, con una bandeja y el acierto que no tuvo el estadounidense desde la línea de personal, dejó atado el triunfo.