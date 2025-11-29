Suscribete a
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

baloncesto

Alucinando con el 'animal' Osobor

El pívot, de sangre nigeriana nacido en Navarra, aspira a ser uno de los referentes del combinado nacional tras su exhibición contra Dinamarca

Osobor impresiona en el sólido estreno de Chus Mateo

Osobor, ante Dinamarca
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

La nueva España, la de Chus Mateo, dio un primer paso ante Dinamarca digno de mención. Hubo fallos que corregir, como el desacierto en el triple o las desconexiones en el último cuarto, pero, en general, las sensaciones fueron de frescura absoluta. ... Agresivos, voraces en la búsqueda del aro rival y con un importante poderío en el rebote, los pupilos del técnico madrileño no tuvieron problemas para imponerse a los nórdicos y sellar su primera victoria en el camino al Mundial de 2027 (mañana será Georgia el rival). Y si hay un jugador que ejemplificó todo lo que quiere implementar el ex del Real Madrid en la selección nacional, ese fue Great Osobor (22 años). El navarro, en su primera aparición de rojo y amarillo, sumó 12 puntos, ocho rebotes, dos robos y una retahíla de jugadas estratosféricas que enmudecieron a los presentes en el Farum Park de Copenhague.

