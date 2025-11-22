Suscribete a
Covirán Granada
9
13
1º cuarto
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 9-13

ACB. Sábado 22/11 18:00h. Estadio Palacio Municipal de Deportes de Granada.

baloncesto / liga acb

Granada - Real Madrid, estadísticas del partido

Consulta todos los números del encuentro correspondiente a la octava jornada de la liga ACB de baloncesto

Granada - Real Madrid, estadísticas del partido

Equipos

Covirán Granada Covirán Granada
RMC Real Madrid
Tiros de 2
4 Intentos 7
3 Canastas 6
75.00 % Aciertos 85.71
Tiros de 3
3 Intentos 0
1 Canastas 0
33.33 %Aciertos nan
Tiros libres
0 Intentos 0
0 Canastas 0
nan %Aciertos nan
Rebotes
1 Total 3
0 Ofensivos 0
1 Defensivos 3
Tapones
0 Realizados 1
1 Recibidos 0
1 Asistencias 4
1 Pérdidas 1
1 Recuperaciones 0
Jugadores
Covirán GranadaMJPTOSVAL
2 Jonathan Rousselle000
13 Matthew Thomas331
11 Elias Veikko Juhani Valtonen321
7 Babatunde Olumuyiwa000
23 Jovan Kljajic000
16 Eduardo Durán Ruíz000
22 Travis Munnings000
29 Luka Bozic322
15 Iván Aurrecoechea000
19 Pere Tomàs000
77 Beqa Burjanadze000
Real MadridMJPTOSVAL
0 T. Lyles000
1 David Kramer300
6 Alberto Abalde000
8 Chuma Okeke346
12 Theo Maledon326
24 Andres Rafael Feliz Sarita000
9 Gabriele Procida000
23 Sergio Llull000
11 Mario Hezonja321
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba000
22 Walter Samuel Tavares345
Los mejores
Puntos
Walter Samuel TavaresReal Madrid4
Chuma OkekeReal Madrid4
Matthew ThomasCovirán Granada3
Elias Veikko Juhani ValtonenCovirán Granada2
Faltas cometidas
David KramerReal Madrid1
Matthew ThomasCovirán Granada1
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
Elias Veikko Juhani ValtonenCovirán Granada0
Rebotes ofensivos
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
Elias Veikko Juhani ValtonenCovirán Granada0
Babatunde OlumuyiwaCovirán Granada0
Jovan KljajicCovirán Granada0
Rebotes defensivos
Chuma OkekeReal Madrid2
Theo MaledonReal Madrid1
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
Elias Veikko Juhani ValtonenCovirán Granada0
Asistencias
Theo MaledonReal Madrid3
Mario HezonjaReal Madrid1
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
Elias Veikko Juhani ValtonenCovirán Granada0
