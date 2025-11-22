baloncesto / liga acb
Granada - Real Madrid, estadísticas del partido
Consulta todos los números del encuentro correspondiente a la octava jornada de la liga ACB de baloncesto
Equipos
Covirán Granada
RMC
Tiros de 2
4 Intentos 7
3 Canastas 6
75.00 % Aciertos 85.71
Tiros de 3
3 Intentos 0
1 Canastas 0
33.33 %Aciertos nan
Tiros libres
0 Intentos 0
0 Canastas 0
nan %Aciertos nan
Rebotes
1 Total 3
0 Ofensivos 0
1 Defensivos 3
Tapones
0 Realizados 1
1 Recibidos 0
1 Asistencias 4
1 Pérdidas 1
1 Recuperaciones 0
Jugadores
|Covirán Granada
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|2 Jonathan Rousselle
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13 Matthew Thomas
|3
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|11 Elias Veikko Juhani Valtonen
|3
|2
|1 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|7 Babatunde Olumuyiwa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Jovan Kljajic
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Eduardo Durán Ruíz
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 Travis Munnings
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29 Luka Bozic
|3
|2
|1 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|15 Iván Aurrecoechea
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19 Pere Tomàs
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77 Beqa Burjanadze
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Los mejores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|0 T. Lyles
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 David Kramer
|3
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Alberto Abalde
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8 Chuma Okeke
|3
|4
|2 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|6
|12 Theo Maledon
|3
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|3
|0
|0
|0
|6
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Sergio Llull
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11 Mario Hezonja
|3
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 Walter Samuel Tavares
|3
|4
|2 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|Puntos
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|4
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|4
|Matthew Thomas
|Covirán Granada
|3
|Elias Veikko Juhani Valtonen
|Covirán Granada
|2
|Faltas cometidas
|David Kramer
|Real Madrid
|1
|Matthew Thomas
|Covirán Granada
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|Elias Veikko Juhani Valtonen
|Covirán Granada
|0
|Rebotes ofensivos
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|Elias Veikko Juhani Valtonen
|Covirán Granada
|0
|Babatunde Olumuyiwa
|Covirán Granada
|0
|Jovan Kljajic
|Covirán Granada
|0
|Rebotes defensivos
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|2
|Theo Maledon
|Real Madrid
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|Elias Veikko Juhani Valtonen
|Covirán Granada
|0
|Asistencias
|Theo Maledon
|Real Madrid
|3
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|Elias Veikko Juhani Valtonen
|Covirán Granada
|0
