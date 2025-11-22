Suscribete a
ABC Premium
Covirán Granada
Covirán Granada
9
12
1º cuarto
Real Madrid
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 9-12

ACB. Sábado 22/11 18:00h. Estadio Palacio Municipal de Deportes de Granada.

BALONCESTO / LIGA ACB

Granada - Real Madrid, en directo hoy

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 8 de la liga ACB de baloncesto

Granada - Real Madrid, en directo hoy

7 - 12Icono
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
7 - 10Icono
Bandeja de Luka Bozic [Covirán Granada] tras un contraataque
5 - 10Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Zach Hankins.
5 - 10Icono
Luka Bozic [Covirán Granada] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.

5 - 10Icono
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
5 - 8Icono
Triple de Matt Thomas [Covirán Granada] con asistencia de LLuis Costa
2 - 8Icono
Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre LLuis Costa
2 - 8Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja

2 - 6Icono
1ª Falta personal en ataque de Matt Thomas [Covirán Granada] sobre David Kramer
2 - 6Icono
Canasta de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2 - 4Icono
Canasta de Elias Valtonen [Covirán Granada]
0 - 4Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon

0 - 2Icono
Elias Valtonen [Covirán Granada] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.
0 - 2Icono
Luka Bozic [Covirán Granada] roba el balón a Mario Hezonja
0 - 2Icono
LLuis Costa [Covirán Granada] falla la bandeja por un tapón de Edy Tavares
0 - 2Icono
Mate de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon

0 - 0Icono
Inicio del partido

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app