Granada - Real Madrid, en directo hoy

Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] Bandeja de Luka Bozic [Covirán Granada] tras un contraataque Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Zach Hankins. Luka Bozic [Covirán Granada] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke. Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] Triple de Matt Thomas [Covirán Granada] con asistencia de LLuis Costa Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre LLuis Costa Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja 1ª Falta personal en ataque de Matt Thomas [Covirán Granada] sobre David Kramer Canasta de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon Canasta de Elias Valtonen [Covirán Granada] Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon Elias Valtonen [Covirán Granada] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke. Luka Bozic [Covirán Granada] roba el balón a Mario Hezonja LLuis Costa [Covirán Granada] falla la bandeja por un tapón de Edy Tavares Mate de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon Inicio del partido
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete