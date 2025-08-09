La gran promesa del baloncesto español, nuevo proyecto de futuro del Real Madrid

El Real Madrid ha cerrado la incorporación del ala-pívot Izan Almansa con un contrato de cuatro temporadas. La noticia, adelantada en exclusiva por los periodistas Noelia Gómez y Willy García, confirma la apuesta del club blanco por el talento joven nacional.

Almansa inició ... su andadura deportiva lejos del parqué: su gran pasión era el fútbol. Sin embargo, en el colegio le animaron a probar con el baloncesto, y en poco tiempo comenzó a destacar en las categorías inferiores del UCAM Murcia. Su progresión le llevó al Real Madrid, antes de iniciar una carrera internacional que incluye pasos por la Academia Overtime Elite, YNG Dreamerz, G League Ignite, Perth Wildcats y, más recientemente, Delaware Blue Coats en la G League estadounidense.

Internacional con España en categorías inferiores, Almansa fue MVP del Mundial sub-17 y del Europeo sub-18, despertando altas expectativas y llegando a figurar entre las mejores promesas del draft de la NBA. Sin embargo, su etapa en Ignite y una discreta temporada en Australia frenaron esa proyección. A ello se sumó una suspensión de un mes por consumo de cannabis en junio de 2024, lo que le llevó a retirarse del draft y a buscar nuevos horizontes. Noticia Relacionada El Real Madrid cambia de jefes PABLO PIZARRO Este verano, participó en la Summer League con Philadelphia, donde su rendimiento le abrió la puerta para firmar con el segundo equipo de la franquicia. Sin embargo, la trayectoria del joven murciano ha dado un giro completo: con Sergio Scariolo en el banquillo, el Real Madrid ha decidido apostar por él. El técnico italiano, que ya le convocó para las Ventanas FIBA de noviembre de 2024 y febrero de 2025, confía en su potencial y en su progresión. El nuevo fichaje del equipo de la capital parte con un encaje complicado en la plantilla actual, donde la rotación interior está cubierta por Okeke, Garuba, Hezonja, Deck, Tavares y Bruno Fernando. Todo apunta a que, en su primera temporada, será cedido o formará parte del equipo U22, aunque varios clubes de la Liga Endesa ya han mostrado interés en sus servicios. Más allá de su rol inmediato, el fichaje de Almansa es una apuesta estratégica: jugador nacional, con físico y margen de mejora, y una relación consolidada con el nuevo entrenador. Si consigue dejar atrás los problemas extradeportivos y centrarse en su progresión, el Real Madrid podría haber asegurado a uno de los interiores españoles más prometedores de la próxima década.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión