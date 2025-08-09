Suscribete a
Baloncesto / Fichajes

La gran promesa del baloncesto español, nuevo proyecto de futuro del Real Madrid

El ala-pívot murciano, Izan Almansa, firma por cuatro temporadas con el club blanco después de su paso por Estados Unidos y Australia

Sergio Scariolo regresa al Real Madrid 23 años después

Sergio Scariolo junto a Izan Almansa en un entrenamiento de la selección española
Sergio Scariolo junto a Izan Almansa en un entrenamiento de la selección española FEB

Eduardo R. Barrero

El Real Madrid ha cerrado la incorporación del ala-pívot Izan Almansa con un contrato de cuatro temporadas. La noticia, adelantada en exclusiva por los periodistas Noelia Gómez y Willy García, confirma la apuesta del club blanco por el talento joven nacional.

Almansa inició ... su andadura deportiva lejos del parqué: su gran pasión era el fútbol. Sin embargo, en el colegio le animaron a probar con el baloncesto, y en poco tiempo comenzó a destacar en las categorías inferiores del UCAM Murcia. Su progresión le llevó al Real Madrid, antes de iniciar una carrera internacional que incluye pasos por la Academia Overtime Elite, YNG Dreamerz, G League Ignite, Perth Wildcats y, más recientemente, Delaware Blue Coats en la G League estadounidense.

